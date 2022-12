Aktivistja e Shoqërisë Civile në Kosovë, njëkohësisht edhe analiste, Zana Avdiu e ka quajtur gjestin e Granit Xhakës në drejtim të pankinës së Serbisë si një akt të turpshëm. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Avdiu duket se nuk e ka vetëm me lojtarin shqiptar me pashaportë zvicerane, por me të gjithë ata qe e shpërndanë imazhin me krenari.

“Akti i Granit Xhakes, eshte per turp. Akt prej nje rrugaçi. Dhe, fatkeqesia eshte, qe asnje nuk la pa e shpernda ate foto. Pra, zero nivel, ne nje shtet te tane” – shkruan ajo.

/s.f