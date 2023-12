Gjashtë persona kanë mbetur të plagosur si pasojë e një aksidenti që ka ndodhur në rrugën Elbasan – Librazhd.

Policia thotë se aksidenti u regjistrua pranë fshatit Xibrakë, ku dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën.

Të plagosurit janë shoferi i njërës prej makinave së bashku me 4 pasagjerë dhe një pasagjere 11 vjeçe që ndodhej në makinën tjetër.

Të 6 të plagosurit janë transportuar në spital dhe sipas policisë ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Elbasan/Informacion paraprak

Në aksin rrugor “Elbasan-Librazhd”, në fshatin Xibrakë, automjeti me drejtues shtetasin V. Ç., 67 vjeç, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin A. A., 39 vjeç.

Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar shtetasi V. Ç. dhe 4 pasagjerë që udhëtonin me të dhe, si dhe një 11-vjeçare që udhëtonte në automjetin me drejtues shtetasin A. A.

Të dëmtuarit ndodhen në kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.