Një aksident raportohet të ketë ndodhur mbrëmjen e kësaj të marte në rrugën “Bardhyl”, në Tiranë. Një makinë sipas policisë është përplasur me një automjet të parkuar si dhe me një autobus të linjës së unazës. Tiranë/Informacion paraprak

Më datë 05.09.2023, në Rrugën Bardhyl, shtetasi R. M., duke drejtuar automjetin e tij, dyshohet se ka kryer parakalim të gabuar dhe është përplasur me një automjet të parkuar dhe me autobusin e linjës së Unazës, me drejtues shtetasin B. K.

Si pasojë e përplasjes ka vetëm dëme materiale.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

/f.s