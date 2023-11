Makina me drejtues 72-vjeçarin me iniciale F.B ka aksidentuar lehtë 68-vjeçaren me iniciale M.D., banuese në Shkodër e cila po lëvizte me biçikletë.

Ngjarja ka ndodhur në sheshin “Mehmet Pash Plaku” në Shkodër rreth orës 10:00 të paradites së sotme.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të aksidentit.

/a.d