Një aksident i rëndë me pasojë vdekjen e një polici 58-vjeçari ka ndodhur mbrëmjen e sotme në aksin rrugor Patos-Fier.

Automjeti tip “Opel” me drejtues 58-vjeçarin A.S., punonjës policie në Stacionin e Policisë Patos është përplasur me automjetin tip “Benz” me drejtues 27-vjeçarin G. H., banues në Patos.

Si pasojë e kësaj përplasje, ka ndërruar jetë polici 58-vjeçar.

Grupi hetimor po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.

/a.r