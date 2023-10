Heidi Baci u kthye në kryefjalë të mediave italiane, pasi u largua nga “Big Brother” me kërkesë të babit të saj, gjë që solli shumë polemika.

E ftuar në Verissimo, ajo ka shpjeguar se nëna e saj ka pasur një sulm paniku pasi e ka parë atë në vështirësi në reality show.

Këto vështirësi kishin të bënin me marrëdhënien që ajo kishte krijuar me Massimiliano Varrese, të përmendur nga babai i saj. Të hënën Baci ka pasur një përballje me aktorin e cila ka qenë shumë e ashpër. Kështu që sot në Verissimo ajo donte të shpjegonte siç duhet atë që kishte përjetuar dhe ndjerë brenda shtëpisë së GF.

“Në fillim më intrigoi Massimiliano. Një burrë i pashëm, simpatik, kishte këtë ajrin e një njeriu serioz, që di shumë, i urtë. Pra, fjalët e mia i referoheshin një ndikimi të parë. Megjithatë, më pas situata ndryshoi”- tha ajo për aktorin.

“Këto janë deklarata shumë të forta, për mendimin tim. Sepse të dashurohesh në tre javë, të paktën nga këndvështrimi im, është e pamundur. Gjithashtu, sepse e kam refuzuar shumë herë. Doja thjesht një marrëdhënie civile, bashkëjetese me të, ku brenda një reality show është gjithashtu bukur të luash lojën. Pastaj u bë një obsesion.

Dhe nuk e përballoja dot. E quajta një marrëdhënie jo të shëndetshme, nuk kishte mbetur liri. Pastaj më lindi një ndjenjë faji. Nuk doja ta shtyja përsëri aq fort. Kishte disa jo shumë të forta. E ndjeva edhe këtë ndjenjë mbrojtjeje për imazhin e tij. Dhe kështu u përpoqa të zbusja tonin, por ishte e pamundur me Massimiliano”- shtoi ajo.

Heidi më pas përfundoi duke thënë: “Ai më shkatërroi Big Brother-in”. Ajo gjithashtu fajësoi veten që nuk ngriti mure dhe nuk ishte më e ashpër dhe më e vendosur.

Ndërsa shtoi: “Massimiliano është fatkeqësisht një shpirt i shqetësuar, dhe këto janë gjëra që nuk mund t’i rregullojë”.