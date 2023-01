I ftuar në Debat nga Alba Alishani në A2 CNN, Ilir Meta, kryetari i Partisë së Lirisë, teksa u fol për çështjen e zyrtarit të lartë të FBI-së, McGonigal, u pyet nëse ai ishte shantazhuar në kohën kur mbante postin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë.

Meta nuk e mohoi një gjë të tillë, teksa tha se Rama ka bërë gjithçka për të korruptuar ndërkombëtarët për të shantazhuar zyrtarët e lartë në Shqipëri.

“Nuk është aspak çudi, madje është mëse e vërtetë që Rama gjithmonë në tentativat e tij për të korruptuar zyrtarët e lartë gjithmonë ka pasur si target Ilir Metën, duke e ditur se Ilir Meta është një person që as mund të korruptohet, as mund të shantazhohet nga Edi Rama. Ai gjithmonë ka korruptuar ndërkombëtarë në përpjekje për të dëmtuar Ilir Metën. Të gjithë e dinë se kjo kurrë nuk ka funksionuar për arsye se Meta është kristal me ligjin dhe kushtetutën. Kjo është edhe një çështje personaliteti dhe karakteri.

Edi Rama ka bërë gjithçka për të korruptuar zyrtarët e huaj jo vetëm kundër Presidentit të Republikës”, tha Meta.

