Lorenca Hasrama krijoi shumë inamika gjatë kohës që ishte brenda shtëpisë së “Big Brother VIP”.

I ftuar në Shqipëria LIVE, ai ka sqaruar dhe lajmet që kanë qarkulluar për një lidhje që ai ka pasur jashtë. Ai tha se ëhstë ende i lidhur, edhe pse ka pasur disa debate për shkak të ngjarjeve që kanë ndodhur brenda BBVIP.

Ai shtoi po ashtu se sjellja e historisë me Keisin ishte një gabim i tij.

“Normalisht që ka pasur ato problemet e veta, por gjëra që rregullohen. Unë nuk jam ndarë, por ne kemi ato gricjet tona dhe prandaj.

Unë i kam këkruar falje publikisht Sabianit, nuk e kam takuar. E njoh, kam shumë respekt për të si njeri. Ajo nuk ishte për lojë, se p otë ishte ashtu do kisha bërë gjëra të tjera. Nuk doja të hyja mes një çifti. Ajo ishte një rrëfim, jo deklaratë. Më rrëshkiti këmba, sepse unë nuk doja as ta përmendja dhe as ta përdorja.”- tha Lorenci.

