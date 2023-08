Frrok Çupi

Në PD-në zyrtare u zhvilluan zgjedhjet për kryetar dhe sikurse pritej u rikonfirmua Lulzim Basha, për të katërtën herë radhazi. Në tre raste është zgjedhur kryetar me ndikimin e dukshëm të Berishës, ndërsa në rastin e fundit me kundërshtar të dukshëm Berishën, por larg partisë. A është ky një “fillim i ri” për PD-në? Kujtojmë që Basha në daljen e parë publike përsëriti sërish fjalët: “Beteja tani fillon”…

Nuk mund të them se ky është një ‘fillim i ri për PD’. Partitë janë si lumenjtë, kanë vetëm një fillim. Ujërat që vijnë në lumenj nuk mund t’i quash as ‘ujëra të rinj, as ujëra të vjetër’. Kush do të ishte i zoti të thotë se uji që prek me dorë sot në lumë nuk është ai që preku dje po në këtë lumë?!

Mirë po e them këtë krahasim të Partisë me lumin. Lumi si edhe partitë, sjellin edhe ujë të pastër, edhe ujëra të pistë, sjellin turbullira, mbysin njerëz, shembin ura, grabisin tokat dhe të mbjellat e fshatarëve… Këtë gjë ka bërë ‘lumi’ PD që ditën kur lindi. Ka shkatërruar ekonominë e vendit dhe ekonominë e individit, ka mbjellë përçarje, ka prerë urat e vlerës dhe të harmonisë kombëtare, ka vrarë shumë njerëz me urdhër shtetëror, ka fundosur pronën e qytetarëve shqiptarë… Nuk ka më zi se kaq. Kurrkush nuk do me ia pa më sytë kësaj partie… Megjithatë ja ku është, si ‘lumi’ në punë të vet. Kjo që ndodhi nuk është ‘fillim i ri’. Fillim i ri, deri më sot, quhet fillimi i Lulzim Bashës si kryetar i PD. Ky nuk ka qenë kurrë kryetar i PD, kryetar i PD ka qenë Sali Berisha i maskuar herë si Lul Basha, herë si Tritan Shehu, herë si Eduard Selami, e herë si Azem Hajdari. Kësaj here Lulzim Basha u zgjodh kryetar i PD, e para herë. Këta që shqetësohen ‘pse Luli’, në fakt shqetësimin e kanë te ‘uji i pistë i lumit’ që është PD. A do të mundet, vallë Lul Basha të pastrojë lumin? Kjo është puna.

Me ardhjen e Bashës në krye të PD-së zyrtare kanë dalë edhe shumë zëra kundër, përfshi sekretarin e Përgjithshëm të PD-së Gazmend Bardhi dhe disa deputetë të tjerë që dikur mbështetën Bashën përballë Berishës, por nuk pranojnë rikthimin e tij në kushtet aktuale të opozitës. Kush është partia (njerëzit) që drejton Basha?

Këta që përmendët, ‘Bardhi e disa të tjerë’, këta e kanë mbështetur Bashën duke pasur në fytyrë një maskë. Këta nuk kanë mbështetur kurrë Perëndimin, as Amerikën as BE. Këta thjesht bënin sikur, sepse në fakt janë ‘Berishë të vegjël’. Këta e urrejnë orientimin pro- Perëndimor të vendit. Këta janë politikanë të mbrapsht ndaj interesave të vendit. Nuk ka kuptim ‘rikthimi’. Basha është me fat që këta i hoqën maskat dhe ikën vetë. Sigurisht që këta janë kundër, aq sa edhe Saliu është kundër dhe po shikon fundin e vet. Sigurisht që edhe Basha është kryetar me defekte. Por punët erdhën në pikën që vetëm duke vënë në krye Bashën, mund të kemi PD, të vogël aq sa mbetet, por PD. Atëherë le të gjykojmë: A më mirë të kemi një kryetar ‘të keq’, apo të mos kemi fare PD?! Cilët do të jenë njerëzit që do të bëjnë PD-në?, pyesni… Njerëz të rinj, sigurisht, ndryshe prapë nuk do të ketë PD. PD- në që ishte e mori me vete Saliu, kushedi se ku ndalon; tani nuk ndodhet më në hemisferën tonë politik.

Ka artikulime jo të pakta që mendojnë se në muajt në vijim, për shkak të disa konjukturave politike, ndërkombëtare, por edhe të funksionimit të drejtësisë, Rama dhe Basha mund të shkojnë në një bashkëqeverisje, qoftë edhe në një periudhë tranzitore. Nëse kjo ndodh, në kushtet që Berisha dhe Meta nuk kanë forcë elektorale dhe mbi të gjitha mbështetje ndërkombëtare, kjo është “fitore” e Bashës dhe “humbje” e Ramës, apo anasjelltas?

Nuk besoj se mund të arsyetojmë me ‘nëse’. Në horizont nuk ka asnjë provë për këtë që pyesni. Ndërkohë nuk ka as edhe një mundësi. E para, pse PD ende është një krijesë në inkubator, kur u bë PD për të kërkuar pushtet?! Ndërkohë nuk ka vend arsyetimi ‘qeverisje e përbashkët’. Cili me cilin? Maxhoranca nuk ka asnjë nevojë që të bashkëpunojë me dikë tjetër. Maxhoranca i ka të gjitha aftësitë dhe numrat që të qeverisë pa asnjë shqetësim… Ka 75 deputetë në Parlament, nga 71 që mjaftojnë. Pse u dashka PD në këtë mes? Apo për të për të përzierë kazanin e turbullirave si në vitin 1996, 97, 98, 2008, 2011…? S’mund të jemi popull me fat kaq të zi…

Gjithashtu një mundësi tjetër është që Rama të provokojë vetë zgjedhje të parakohshme, duke e argumentuar këtë nismë me “votëbesim në popull”, për shkak të shpërthimit të disa skandaleve dhe aferave korruptive të shtrira si në kupolën qeverisëse ashtu edhe pushtetin lokal. Nëse Rama shkon në zgjedhje të parakohshme, me kushtet në të cilën gjendet opozita, a jemi para një “betonizimi” edhe më të madh të pushtetit të Ramës?

Politika ka në themel strategjinë në shërbim të vendit, në radhë të parë. Taktikat e vogla, si ‘tani që jam mirë po bëj zgjedhje që të fitoj’, janë mistrecllëku që mendojnë njerëzit si të jenë ‘filozofë’. Maxhoranca ka nëpër duar punë të mëdha për vendin, duke nisur që nga turizmi e investimet e mëdha, deri te procesi për anëtarësim në Europë… Si të arsyetojmë? Që Edi Ramës i shkrepi në kokë të thotë: ‘Daleni bre burra e gra të Shqipërisë… Daleni pak nja 6 muaj se dua të bëj zgjedhje!’. A kështu fantazojnë të paduruarit për të parë marrëzira politike?