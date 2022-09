Detaje të reja kanë dalë nga atentati i dështuar ditën e djeshme ndaj një personi në Durrës. Objektiv i këtij atentati ka qenë një person me inicialet A.N.

Ndërkohë ABC raporton se autorët lëviznin me një automjet tip furgon ngjyrë të bardhë. Dyshohet se autorët e kanë ndjekur objektivin e tyre. Sapo ai ka zbritur nga makina, kanë qëlluar një herë me snajper, por plumbi nuk e ka kapur dhe ka qëlluar një makinë të parkuar me targa të huaja. Sapo kanë bërë atentatin, autorët me furgonin e bardhë janë larguar në drejtim të Plepave ku edhe kanë humbur gjurmët.

Burime për gazetarin e ABC, Leonidha Musai bëjnë të ditur se furgoni i dyshuar nga verifikimet paraprake rezulton të jetë me targa të vjedhura nga një automjet tjetër disa muaj më parë.

Policia mësohet se ka nisur këqyrjen e kamerave të sigurisë në zonën ku ndodhi atentati ditën e djeshme. Zona në fjalë është e mbushur me kamera sigurie dhe pritet të dalin detaje të tjera rreth ngjarjes.

g.kosovari