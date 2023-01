Mjekja Aurora Meta Dollenberg sqaroi në një intervistë për Euronews Albania nëse virusi i ri që po qarkullon është një variant i COVID.

“Ne variantin B që tani dominon në Amerikë e kemi tashmë në popullatën evropiane, kështu që ata që infektohen me këto subvariantet B të koronavirusit në Evropë e kalojnë këtë si një grip të zakonshëm dhe nuk kanë as raste vdekje dhe as komplikacione pas infektimit,” – u shpreh Meta Dollenberg.

Ajo shtoi se mund të themi se deri tani Evropa është në një zonë të sigurt, pavarësisht se infektueshmëria është shumë e lartë.

“Pra, transmetohen shpejt, por nuk kërcënojnë jetën,” – theksoi Meta Dollenberg.

/s.f