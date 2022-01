Nga Toby Helm

Pas një jave tjetër të tmerrshme për Boris Johnson, e cila u dominua nga lajmet për festa të tjera që thyen rregullat në numrin 10, komediani Andy Zaltzman hapi kuizin e lajmeve të BBC Radio 4 në orën 18:30 të së premtes, duke njoftuar dy ekipet e tij. Njërën ai e quajti “ekipi kërko falje” dhe tjetrën ” ekipi paketë i gënjeshtrave”.

Zaltzman shtoi: “Ky emision dëgjohet më së miri kur nuk është në punë. Nëse nuk jeni i sigurt nëse jeni në punë apo jo në punë, ju lutemi kontrolloni nëse dikush me të cilin punoni zakonisht ka marrë një shishe verë dhe është duke u dehur”.

Ajo që pasoi ishin 20 minuta tallje e pamëshirshme e kryeministrit për përpjekjen për të kaluar një party gjatë kohës së izolimit për të pirë pije alkoolike për dhjetëra njerëz në kopshtin e nr 10 (Godinën e kryeministrit) në maj 2020 (në të cilin ai mori pjesë me gruan e tij) , si një ngjarje pune.

Gjysmë ore më vonë, gjatë shfaqjes së futbollit të së premtes në mbrëmje të Sky Sports, ekspertët Gary Neville dhe Jamie Carragher gjithashtu po hynin në akt.

I pyetur për rivalitetin mes Brighton dhe Crystal Palace, të cilët ishin gati të përballeshin me njëri-tjetrin në fushë, Neville u përgjigj me një pamje serioze se ndeshje të tilla derbi shpesh dukeshin si një “festë masive”.

Aludimi i tij disi i sikletshëm – edhe pse qartësisht i përgatitur – për ngjarjet politike në përgjigje të një pyetjeje rreth futbollit, i lejoi Carragher-it të vazhdonte të vijonte lojën. “Kjo nuk është një festë sonte. Këtu bëhet fjalë për punë”, tha ai. “Ata duhet të dinë ndryshimin midis punës dhe një feste,” tha ai.

Në të gjithë mediat, Johnson, politikani që bënte shaka në emisione si “A kam lajme për ty”, është bërë kryefjala kombëtare për t’u tallur, dhe të gjithë e shohin atë.

Prejardhja e Johnson është një histori me apel masiv. Shfaqja e njohur ITV This Morning, e cila normalisht nuk merret shumë me çështjet politike, u kthye drejtpërdrejt në pyetjet e kryeministrit të mërkurën për të dëgjuar faljen e Johnson-it për të marrë pjesë në festën e majit 2020, i tillë ishte niveli i interesit.

Shpejtësia marramendëse e zbulimeve, mohimeve, pranimeve dhe faljeve i ka lënë deputetët konservatorë të luftojnë për pozitat e tyre. Në mbrëmjen e së enjtes, shumë njerëz tashmë kishin frikë të ktheheshin në zonat e tyre elektorale.

Ata e dinin se “partygate” ishte e dëmshme, sepse Johnson kishte humbur respektin. Por ata ishin gjithashtu të vetëdijshëm se ishte shumë më serioze se kaq për çdo konservator: historitë për mbledhjet e thyerjes së rregullave kishin shkaktuar zemërim të thellë dhe – te mijëra që kishin humbur të afërmit ose miqtë nga Covid-19 – ankth dhe dhimbje të fortë. Lëmshi ishte, potencialisht, politikisht vdekjeprurëse për të gjithë partinë konservatore.

Megjithatë, për tmerrin e tyre, atë mbrëmje do të vinte edhe më keq. Një raport do të dilte në Daily Telegraph duke thënë se stafi i Kryeministrit kishte mbajtur gjithashtu dy takime në Downing Street, që zgjatën deri në orët e para, një natë përpara funeralit të Princit Philip prillin e kaluar.

“Kur dëgjova që mendova se kur do të përfundojë? A ndodh ndonjëherë?” tha një ish-ministër konservator. “Pak kur menduat se episodi i fundit i tmerrshëm mund të ishte pas nesh, ne jemi kthyer në të njëjtën rutinë të përpjekjes për të fshehur të vërtetën”.

Kur iu desh të përballeshin me zgjedhësit dhe postat e tyre të premten, deputetët konservatorë u tronditën nga reagimi. “Fakti që ata kishin festa përpara funeralit mbretëror ishte ajo që me të vërtetë i shqetësoi shumë njerëz”, tha një deputet konservator jugor.

“Ajo ishte kur emailet e mia vërshuan vërtet. Shumë ishin nga njerëz me të cilët normalisht nuk takohem. Një nga kolegët e mi tha se kishte 500 emaile gjatë natës dhe shumica ishin nga zgjedhësit nga të cilët nuk i kishte dëgjuar deri më tani”.

Një tjetër konservator, nga një vend verior, tha se këshilltarët e tij lokalë, të cilët kishin qenë mbështetës të Johnson, e kishin thirrur atë në një takim të premten për të shprehur revoltën e tyre. Këshilltarët konservatorë kishin votuar që Johnson të ishte lider dhe kishin votuar për Brexit. Por ata ishin kthyer kundër tij. “Mund të them me saktësi se këshilltarët e mi janë shumë të inatosur,” tha ai. “Ata kishin qenë të sigurt para gjithë kësaj se ne do t’i mbanim këshillat tona lokale në zgjedhjet lokale të majit. Tani ata mendojnë se ne do të humbasim për shkak të sjelljes së tij. Ata duan që Boris të largohet. Ata janë të zemëruar”.

Peter Aldous, deputet i konservatorëve për Waveney në Suffolk, shumë prej zgjedhësve të të cilit kishin qenë mbështetës besnikë të Johnson dhe Brexit, tha se reagimet nga zgjedhësit e tij ishin “shumë kryesisht shumë negative”.

Aty ku 10 ditë më parë Aldous ishte gati t’i jepte Johnson-it një mundësi tjetër, ai tani ishte afër përfundimit se duhej të largohej. Ai do të priste deri në publikimin e një raporti nga nëpunësja e lartë civile Sue Grey përpara se të vendoste përfundimisht. “Siç janë gjërat për momentin, pikëpamja ime është se do të ishte më mirë nëse ai të largohej, por mendoj se duhet të presim raportin. Shumë njerëz që votuan Brexit ndjehen shumë keq të zhgënjyer.”

Një tjetër deputet konservator tha se nëse mbështetësit e klasës punëtore të Brexit – të cilët i kishin qëndruar kryesisht besnikë Johnson gjatë muajve të fundit – tani po dezertonin, kryeministri ishte në telashe të vërteta. “Shumë pak nga kolegët e mi ende kanë mendimin se Boris na fitoi zgjedhjet dhe solli Brexit, kështu që ata thonë se ne duhet të qëndrojmë besnikë. Por nëse ai koalicion shpërthen mes votuesve të 2019-ës, edhe ata deputetë mund të fillojnë të përçahen”.

Qeveria është e paralizuar dhe çarjet po zgjerohen. Çdo lëvizje e kancelarit Rishi Sunak, favorit për të pasuar Johnson, dhe sekretares së jashtme Liz Truss, po përzgjidhen për atë që ata zbulojnë në lidhje me ambiciet e tyre udhëheqëse.

Sondazhi i sotëm i Opinium për Observer është shkatërrues për Johnson dhe konservatorët. Zbulimi më pak befasues është se Laburistët janë tani 10 pikë përpara Konservatorëve, pasi kanë gëzuar epërsi të rehatshme vetëm tre muaj më parë. Më e habitshme është se vlerësimet personale të Johnson janë ulur në nivele ekuivalente me ato të Theresa May në pikën e saj më të ulët.

Vetëm 22% e njerëzve e miratojnë punën që Johnson bën si kryeministër. Dhe 48% e votuesve konservatorë në zgjedhjet e 2019 tani thonë se ai duhet të japë dorëheqjen. Ai as nuk mund të mbështetet te mbështetësit e Brexit – 46% e votuesve të Tory Leave thonë se ai duhet të largohet. Sonia Khan, një ish-këshilltare speciale e konservatorëve tha: “Për shumë deputetë konservatorë, rreziku i ‘partygate’ është ndjerë real vetëm këtë javë. Deputetët më thonë se kanë pasur qindra e-mail nga votuesit në pjesët më margjinale të zonave të tyre elektorale duke u thënë atyre se nuk do të votojnë më kurrë konservatorë.

“Është shqetësuese, këta janë votues që ia dhanë votën e tyre konservatorëve në vitin 2019 dhe shpresonin të shihnin një vend ‘të niveluar’. Këta janë votues që përbëjnë murin blu dhe janë kritikë për suksesin në vendet në Midlands, në jug të Anglisë dhe më shumë.

“Pa këto vota, askush nuk mund të shohë se si ata mbajnë vendet e tyre dhe sigurojnë një fitore tjetër elektorale në zgjedhjet e përgjithshme. Për herë të parë që nga zgjedhjet, ata shohin rrezikun që vjen me këto histori dhe kryeministri aktual. Ata panë rënien e vlerësimeve të sondazheve, por kurrë nuk e panë se çfarë do të thoshte kjo për ta drejtpërdrejt dhe është kjo pasiguri që do t’i shtyjë ata të gjejnë një pasardhës të Johnson.”

Një tjetër ish-këshilltar i një ministri të kabinetit konservator tha se ai besonte se skenari ishte shkruar tashmë dhe se nuk do të përfundonte mirë për Boris Johnson. “Ata mund të flasin për pritjen e Sue Grey dhe mund ta bëjnë. Por është si të shikojmë një nga ato programet e natyrës ku kafsha është bllokuar dhe ne e dimë se si përfundon. Ata gjithashtu mund të vazhdojnë me të përpara se të bëhen më shumë dëme. “Të gjithë e dimë se për Borisin ka marrë fund”.

(Marrë me shkurtime nga The Guardian / Gazeta Shqip)