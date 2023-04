Ministrja e Financave dhe Ekonomisë tha në një intervistë për Euronews Albania se rritja e pagës mesatare në 900 euro do t’i kushtojë buxhetit të shtetit 38 miliardë lekë në vit.

Ibrahimaj u shpreh se ky është një vendim nga i cili do të preket pa diskutim edhe sektori privat.

“I vetmi instrument që ka qeveria në dorë për të ndikuar në sektorin privat është rritja e pagës minimale.

Historia ka treguar se me rritjen e pagës minimale ka pasur një rritje edhe të pagës mesatare.

Rritja e pagës mesatare në sektorin publik do të ndikojë edhe në rritjen e pagës mesatare ne sektorin privat pasi sektori publik do të jetë në konkurrencë me atë privat”, tha ministrja./m.j