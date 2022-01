“Ne nuk e ndajmë këtë informacione me askënd”. Kështu u përgjigj ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj deklaratave të Lulzim Bashës për të tjerë persona ‘non grata’ që do pasojnë Sali Berishën.

Në një intervistë për emisionin ‘Now’ në Euronews Albania kryediplomatja amerikane u shpreh se ky është një proces shumë konfidencial ndaj do të ishte habi që deklarata të tilla të bazoheshin në informacion faktik dhe të besueshëm.

“Shikoni, thuajse çdo javë, dakord, jo çdo javë, por çdo muaj, shoh një artikull apo ndonjë gazetar që thotë: e di kush është personi tjetër që do shpallet; do të ketë përcaktime. Me gjithë respektin, them se ky është një proces shumë konfidencial dhe do të habitesha vërtet shumë nëse deklaratat e tyre do të bazoheshin në informacion faktik, të besueshëm… Ne nuk e ndajmë këtë informacion me askënd”, tha Kim.

Ambasadorja përsëriti vendosmërinë e SHBA në luftën kundër korrupsionit, teksa theksoi se të gjithë udhëheqësit do të mbahen përgjegjës për veprimet e tyre.

“Nëse je përfshirë në korrupsion, nëse abuzon autoritetin e pushtetin e postit, nëse abuzon me besimin publik, tani është koha për të ndaluar dhe menduar pasojat. Tani është koha për të vënë në peshore nëse ajo që po bën dhe po përfiton ia vlejnë koston që në fund do të duhet të paguash. Drejtësia po vjen dhe në mos gjë tjetër, përcaktimet që kanë bërë Shtetet e Bashkuara, vjet dhe tashmë këtë vit, demonstrojnë se cilido do të japë llogari. Askush nuk është mbi ligjin. Askush”, theksoi ambasadorja Kim.

Vendimi për përjashtimin e Sali Berishës nga grupi i PD është vetëm i Lulzim Bashës, tha ambasadorja, teksa sqaroi se e vetmja gjë që SHBA bëri ishte t’i ofronte kreut të PD informacion lidhur me çfarë do të thotë përcaktimi dhe cilat janë pasojat e non grata.

“Në këtë kuptim, kemi bërë shumë të qartë që nëse Partia Demokratike apo cilado parti drejtohet nga dikush, përfaqësohet nga dikush që është përcaktuar nga Sekretari i Shtetit për korrupsion madhor, atëherë nuk mund të presësh një marrëdhënie normale Kaq bëmë, ofruam informacion”, u shpreh kryediplomatja amerikane.

