Ish-kryeministri Sali Berisha deklaroi sot se pa diskutim do jetë pjesë e garës për kreun e PD, por se anëtarësia ka në dorë fatin e tij, siç merr në dorë dhe fatin e partisë.

Ai ka ftuar çdo deputet, cilindo që të garojë dhe foli për një garë më të hapurën që ka ndodhur ndonjëherë.

“Që të them se më detyron të përsëris përgjigjen…pa diskutim që unë do të jem, do të jem në garë të hapur dhe ftoj cilindo koleg, deputet, jo deputet që dëshiron të garojë, është i mirëpritur në një garë të hapur, të ndershme, me rregulla. Nga ana tjetër i ftoj ata që kanë ndërmend të kandidojnë, të formojnë ekipin, të përcaktojnë rregullat që dëshirojnë dhe i garantoj se do jetë gara më e hapur që ka ndodhur ndonjëherë. Por tani të themi që nuk mund të ketë, nuk vendos më Sali Berisha për veten e tij, vendosi 6 marsi, vendosën një lëvizje që filloi unike në llojin e saj, ku anëtarësia merr në dorë fatin e partisë, por anëtarësia merr në dorë dhe fatin tim”, tha Berisha.

Ai foli dhe për një takim të grupit parlamentar, të të gjithë deputetëve dhe tha se aty duhet të jetë vendi i debatit mes demokratëve.

“Ajo çka unë i sugjerova z. Alibeaj që grupi parlamentar të jetë institucioni ku të zhvillohet debati mes demokratëve. Edhe dje para gazetarëve këtë ngrita. Mendoj se ai ishte dakord me këtë, plotësisht. Natyrisht unë këtë e quaj si një hap të rëndësishëm në procesin e bashkimit të demokratëve sepse unë kam vlerësim për deputetët dhe për grupin parlamentar. A do ndodhë? Unë e quaj të mundshme që ndodh ajo. Deputetë janë, bashkë janë, të mblidhen”, tha Berisha.

