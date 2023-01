Nga Roland Qafoku

Dje u mbush 1 vit nga një ngjarje që ka shënuar një stacion nga më negativët në historinë e pluralizmit shqiptar. Të shtunën e 8 janarit të vitit 2022, grupimi “Foltore” i drejtuar nga Sali Berisha sulmoi me dhunë godinën e Partisë Demokratike me synimin për ta marrë atë, ndërkohë grupimi zyrtar i PD të drejtuar nga Lulzim Basha e mbrojti po me dhunë duke blinduar dyer dritare dhe duke kundër sulmuar me anën e disa truprojeve të armatosur, teksa vetë zhvillonin një mbledhje të Kolegjit të Kryetarëve. Për disa orë, levat e hekurit, qysitë, metalprerësit, shkallët dhe shkopinjtë u vunë në punë për të hapur dyert që ishin blinduar me urdhër të Lulzim Bashës, ndërkohë që në disa momente u kryen edhe përleshje fizike mes dy palëve. Thjesht, ishte një luftë civile brenda Partisë Demokratike mes një pale për ta pushtuar selinë me çdo kusht dhe një pale tjetër për ta mbajtur selinë po me çdo kusht. Vetëm ndërhyrja e policisë duke përdorur gaz lotsjellës dhe shkopinjtë e gomës bëri që turma të largohej nga selia, ndërsa ata që ishin brenda saj të dilnin nën panik. Por, çfarë ka sjellë kjo ngjarje pas 1 viti dhe sa ka ndikuar ajo në zhvillimet brenda Partisë Demokratike? Janë të paktën 10 zhvillime dhe ngjarje të tjera që kanë pasur këtë kryengjarje.