Noka: Nuk ka dyshim, ne do të protestojmë me 6 dhjetor. Shqiptarët nuk kanë asnjë kompleks në këtë betejë, është një betejë kundër monizmit. Rama do i paraqesë evropianëve Shqipërinë virtuale por ne me protestë do I paraqesim atë realen.

Ne do të protestojmë kundër regjimit, ne do i mikpresim evropianët duke I thënë se në Shqipëri ka monizëm, jemi të varfër, vidhemi, po shpopullohemi, jemi duke u shkretuar. Por sërish ka njerëz të lirë. Me këtë shpopullim Rama ja ka kaluar dhjetëra pushtuesve në këtë vend. Ai është më barbar se barbarët, çdo protestë është e shëndetshme për demokracinë e për të denoncuar monizmin./m.j