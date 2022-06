Të gjithë i pëlqejnë pushimet e këndshme herë pas here, por nëse i përkisni një prej shenjave të zodiakut që i pëlqejnë udhëtimet, vëmë bast se nuk mund të relaksoheni nëse nuk i numëroni ditët për udhëtimin tuaj të radhës.

Këto shenja të zodiakut janë në thelb eksplorues të epokës moderne, duke u përpjekur të shohin sa më shumë që mund të shohin dhe të përjetojnë aq sa mund të përjetojnë. Ata kanë vetëm një jetë për të jetuar dhe nuk humbin kohë!

4 shenjat e mëposhtme të zodiakut duan të udhëtojnë dhe të numërojnë ditët për të njohur vende të reja.

Dashi

Nëse jeni Dash, keni një energji të natyrshme konkurruese dhe motivuese, që do të thotë se do të çmendeni në çdo rast për të zbuluar një vend të ri dhe për të shtuar një qytet tjetër në listën e vendeve që keni udhëtuar! Ndërsa njerëzit e tjerë ndihen të lodhur para se të hipin në aeroplan, ju tashmë jeni në radhë të parët, duke dorëzuar pasaportën tuaj me entuziazëm të shfrenuar. Do të ecni kudo, pavarësisht sa i vështirë mund të jetë shtegu.

Binjakët

Ju jeni student në çdo kuptim të fjalës. Dikush që gjithmonë mëson, bisedon dhe përthith informacionin si një sfungjer. Ju e dini më mirë se nuk duhet të qëndroni në shtëpi gjatë gjithë kohës, sepse njerëzit janë atje vetëm duke pritur që ju të eksploroni! Ju jetoni për të gjithë përvojën e shkuarjes në një udhëtim. Nuk jeni të ngopur me muzetë, ju pëlqen të mësoni pjesë të një gjuhe të re dhe jeni i famshëm sepse studioni një vend përpara se ta vizitoni atë, për të demonstruar njohuritë tuaja.

Shigjetari

Askush nuk tronditet kur sheh Shigjetarin në këtë listë, sepse kjo shenjë e ndryshueshme e zjarrit shpiku pak a shumë të gjithë kuptimin e udhëtimit. Shigjetari është filozof dhe eksplorues i zodiakut, duke e bërë udhëtimin në destinacione të largëta një aspekt të panegociueshëm të jetës së tij. A jeton ai për përvojën e hapjes së mendjes dhe shikimit të gjërave nga një kënd tjetër dhe ka mënyrë më të mirë për ta bërë këtë sesa të marrë fluturimin tjetër?

Peshqit

Edhe nëse nuk jeni me pushime, gjithmonë jeni të zhytur në një ëndërrim të gjallë të një qyteti ku dëshironi të udhëtoni vërtet. Dhe edhe pse imagjinata juaj është plot me histori të bukura dhe ngjyra të gjalla, ju e dini që duhet ta përjetoni atë sa më shpejt të jetë e mundur! Që në momentin që shkel në rrugët e një destinacioni të ri, ndihesh i magjepsur. Jeni të magjepsur nga procesi i të ecurit vetëm në një qytet të ri dhe shijimi i pamjeve, tingujve dhe përvojave të një vendi që ndiheni shumë larg shtëpisë.