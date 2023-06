Këtë të hënë socialistët u bashkuan për të festuar 32 vjetorin e themelimit të Partisë Socialiste, e cila është edhe partia që ka mbajtur më gjatë pushtetin që prej rënies së komunizmit.

Festës së 32 vjetorit i është bashkuar edhe Ish-kryetari i kuvendit dhe ish-deputeti i PS, Gramoz Ruçi.

Në një intervistë për gazetaren e Euronews Albania, Eksiola Shehu ai tha se ky përvjetor është një nga përvjetorët më mbresëlënëse në 32 vite dhe kjo për shkak të fitores historike që ka arritur Partia Socialiste.

“Bëmë një rrugë të gjatë me Partinë socialiste, përvjetori pas largimit tim, është më mbresëlënësi në 32 vite, mbresëlënës për fitoren historike të PS, që edhe pse nuk u arrit gjatë kohës që unë isha aktiv, është kënaqësi e madhe. Është mbresëlënëse se edhe lidershipi i PS dhe Edi Rama nuk e ka parë këtë fitore me eufori, por përkundrazi me shumë përulësi dhe përgjegjshmëri për ta justifikuar këtë besim”,-tha Gramoz Ruçi.