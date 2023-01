Juristi Plarent Ndreca thotë se nuk ka korrupsion në dosjen për ish-zyrtarin e lartë të FBI, McGonigal, ku përmendet se ka marrë 225 mijë Dollarë nga shqiptaro-amerikan Agron Nezaj. Aludimet në media se paratë janë dhënë për të hetuar opozitën shqiptare pas takimit që McGonigal pati me Kryeministrin Rama, Plarent Ndreca thekson se këto akuza nuk qëndrojnë.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Ndreca theksoi se në dosjen e McGonigal ka vetëm 3 akuza, që janë falsifikim dokumenti, mosdeklarime dhe deklarime të rreme.

Sipas tij, FBI ka hetuar dhe nuk ka dalë në konkluzione për korrupsion nëse paratë do të ishin përdorur për çështje lobimi nga Shqipëria.

Plarent Ndreca: Akuzat janë vetëm 3 që kanë të bëjnë me falsifikim domumenti, mosdeklarime dhe deklarime të rreme. Këto janë 3 akuzat që bëhen për zyrtarin e FBI-së. Faktet që ka përmendur janë në funksion të akuzave që kanë lidhje me mosdeklarimin. Ka takuar këtë nuk e ka deklaruar, ka marrë ca para dhe nuk i ka deklaruar, ka shkuar dhe bërë një takim për çështje të caktuara dhe nuk i ka deklaruar. Kanë lidhje me pozicionin e një funksionari shtetëror, si në Shqipëri. Ky e ka thyer këtë raport me shtetin e tij dhe me funksionin që ka mbajtur dhe për këë arsye është akuzuar.

Blendi Fevziu: Neza që jep 225 mijë Dollarë, pse nuk hetohet?

Plarent Ndreca: Është hetuar, sepse FBI ka hetuar paranë, FBI është shumë e qartë për paratë, për shumë e parave, dhe madje është e qartë se ku janë dhënë. Ka filluar hetimi në 2017, ka hetuar për një periudhë kaq të gjatë kohe, prezumon ligjërisht që ata e kanë ezauruar edhe këtë moment në lidhje me korrupsionin. Sepse ata janë shumë të qartë që thonë se Kryeministri i Shqipërisë është takuar, është marrë informacion nga Shqipëria për një lobim në Amerikë, çështje lidhur me një parti që s’është e Kryeministrit të Shqipërisë, pra janë të qartë si pozicione politike, dhe kjo nëse do ishte korrupsion ata nuk do mbeteshin më tek deklarimet e rreme, do shkonin tek korrupsioni sepse të marrësh para për të bërë një detyrë shtetërore është korrupsion. Është dhe aktiv, është dhe pasiv. Çka domethënë nëse paratë do ishin për të ushtruar një detyrë apo për ta bërë detyrën siç kërkohet nga ai që jep paratë, do dënoheshin të dy, si A-ja, si funksionari.

/a.r