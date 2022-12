Nga Eduard Zaloshnja

Fill pasi publikova dje një sondazh që tregonte se votat e përkrahësit e PD-së ishin të ndarë në dy pjesë (shumica me fraksionin e Berishës dhe pakica me fraksionin e Alibeajt), rastisi të bëhej një drekë afër Mukjes së famshme, ku ishin mbledhur deputetë të të dyja fraksioneve. Ajo drekë ishte një sinjal që tregonte se ka gjasa që deputetët e fraksioneve mund të bashkohen para zgjedhjeve të rëndësishme të 14 majit. Por a mund të ketë edhe një bashkim arithmetik të segmenteve elektorale përkatëse?

Tamam kur Basha e pezulloi Berishën nga grupi parlamentar i PD-së vjet në shtator, më rastisi të zhvilloj një sondazh kombëtar, ku më rezultoi se elektorati i PD-së rezultoi i ndarë në dy pjesë të barabarta – gjysma me Bashën e gjysma me Berishën. ndërsa në sondazhin e djeshëm, fraksioni i Alibeajt kishte një përkrahje sa cereku i atij të Berishës.

Në qoftës e do të bënim një mbledhje mekanike të numrave të dy fraksioneve plus numrave të PL etj, do të kishim një situatë konkuruese mes mazhorancës dhe opozitës së bashkuar. Por 2 plus 2 nuk bejne 4 elektoralisht…

Ata të djathtë që zgjidhnin Bashën vjet në shtator apo zgjedhin Alibeajn sot nuk janë përkrhës personalë të tyre – ata janë anti-berishistë. Dhe kjo vërtetohet nga fakti se në 3 sondazhe që kam zhvilluar për garën Këllici-Veliaj, ky i fundit më ka rezultuar me 54-55 përqind të votave e Këllici me 45-46 përqind. Ndërsa kur kam futur një kandidat të tretë hipotetik të fraksionit Alibeaj ka rënie në përqindje edhe të Veliajt edhe të Këllicit. Gjë që tregon se një pjesë e të djathtëve antiberishë mund të votojnë për një kandidat antiberishë, por nuk votojnë fare në qofttë se janë në garë vetëm dy kandidatë – një i Ramës e një i Berishës….