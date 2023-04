Partia Socialiste duket se ka ndezur motorët e fushatës ku këtë mërkurë kanë prezantuar para bastionit më të madh të selisë rozë, kandidatin për Bashkinë e Fierit, Armando Subashin. Edhe këtë vit, socialistët besuan Subashit qarkun e Fierit.

Drejtuesi politik i qarkut Fier, Taulant balla e ka cilësuar Fierin, kryeqytetin e socialistëve ndërsa u shpreh i sigurt se edhe fitorja më e madhe do të jetë pikërisht në Fier.

‘Rritja me 40 mijë lekë është pak, po mos harroni senë 2013 paga minimale ishte 13 mijë lekë. Synojmë ta rrisim edhe në muajt dhe vitet që vijojnë. Mos harroni se vendimet e PS-së, për rritjet e pagave janë detyrimet tona që me përkushtim kemi arritur të kalojmë përpara të gjitha sfidat.

PS pret rezultate pozitive në Fier. Në Fier PD ka qeverisur edhe në bashki, dhe do na duhet punë e madhe për të gjitha ato pisllëqe që lanë pas. Do vazhdojmë të krijojmë hapësira publike. Transformimi i qytetit do të vijojë. Do vazhdojmë me të gjitha njësitë, sepse Fier mos të jetë thjesht me një qendër në qytet, por në ccdo njësi. Kur mu besua Fieri, isha shumë me dëshirë, sepse nuk ka socialist që nuk do ta drejtojë të paktën njëherë Fierin, kryeqytetin e socialistëve.’- tha Balla./m.j