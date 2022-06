Në dokumentarin e ri, “Biography: Bobby Brown”, për të cilin po flet e gjithë bota, këngëtari amerikan Bobby Brown pranoi se ishte i dashuruar prej kohësh me këngëtaren Janet Jackson dhe pranoi se droga e kishte marrë më të keqen nga ai dhe ish-bashkëshortja e tij, Whitney Houston.

Edhe para se Brown të ​​takonte Whitney Houston, ai ishte shumë i interesuar për këngëtaren amerikane Janet Jackson.

“Çfarë më tërhoqi tek Xhenet? Gjithçka. Buzëqeshja, trupi, kërcimi i saj. E donim shoqërinë e njëri-tjetrit,”– thotë ai, por shton se lidhja e tyre romantike nuk zgjati shumë.

Këngëtari i R&B beson se ata nuk ia dolën si çift sepse ai ishte më shumë një “djalë nga fundi” sesa një fytyrë hollivudiane.

“Unë dhe Xhenet u ndamë sepse ajo nuk mund të ishte me një burrë si unë. Unë jam një djalë nga zona e saj dhe babai i saj (Joe Jackson) nuk e lejonte të ishte me dikë si unë,”– thotë këngëtarja 53-vjeçare.

Brown, i cili pranon në dokumentarin e tij të ri se ishte i varur nga seksi, tregon gjithashtu se ishte në një lidhje me mbretëreshën e popit, Madonna.

“Kam fjetur me Madonën? Nuk kishte gjumë atë natë. Sapo ndodhi. Unë as nuk e di se si ndodhi. Ai pretendon se ishte dashuri me shikim të parë kur u takuan në prapaskenat e Soul Train Music Awards 1989. ëhitney dhe jeta ime seksuale ishte mjaft intensive. Nuk kishte rëndësi se ku ishim,” – thotë ai.

g.kosovari