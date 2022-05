Kylian Mbappe do të rinovojë kontratën e tij me PSG, vendimi tashmë është marrë dhe pritet të bëhet publik pas sfidës kundër Metz, ku francezët do të festojnë edhe titullin kampion në Ligue 1, të paktën për këtë është e sigurt Sky Sport. Mbappe kishte një akord verbal me presidentin e Real Madrid, Florentino Perez, dukej gjithçka e mbyllur me sulmuesin që do të realizonte ëndrrën e tij, për të veshur fanellën e bardhë.