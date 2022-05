Ky është pretendimi në një seri të re dokumentaresh tre-pjesëshe në Sky, Mother Teresa: For The Love Of God, i cili flet me disa nga miqtë e saj më të ngushtë dhe kritikët më të hidhur dhe shërben si një rivlerësim i plotë i një prej grave më të famshme të shekullit të kaluar.

E lindur me emrin Agnes Gonxha Bojaxhiu në Shkup, në vitin 1910, babai i Nënë Terezës vdiq kur ajo ishte tetë vjeç, duke e zhytur familjen në varfëri. Ajo gjeti ngushëllim në kishë dhe, në moshën 12-vjeçare, vendosi të bëhej murgeshë.

Në moshën 18-vjeçare ajo shkoi në Dublin për t’u bashkuar me urdhrin e Motrave Katolike të Loretos dhe një vit më vonë u transferua në Kalkuta, për t’u bërë mësuese. Dëshmimi i mjerimit dhe vdekjes së shkaktuar nga uria e Bengalit të vitit 1943 – kur dhjetëra trupa të vdekur mbetën të shtrirë në rrugë – pati një ndikim të thellë tek ajo dhe tre vjet më vonë ajo pretendoi se Jezusi i foli asaj në një tren, duke i dhënë udhëzime të reja.

“Unë u largova nga manastiri dhe nisa të ndihmoj të varfërit,” shkroi ajo më vonë. ‘Ishte një urdhër. Të dështoja do të ishte thyerje e besimit.’

Kisha i dha lejen për të filluar urdhrin e saj, Misionarët e Bamirësisë. Navin Chaëla, një nëpunëse civile që u bë një mike e ngushtë e saj, e dëshmoi këtë kur i kërkoi një toger-guvernatori rajonal një tokë ku mund të kujdesej për njerëzit me lebër. Ajo e përloti guvernatorin dhe i dha më shumë se dyfishi i tokës që ajo kishte shpresuar.

“Ajo kishte dinakërinë e një fshatari,” kujton Navin. “Ajo ishte shumë e përqendruar, pak kokëfortë. Sapo e pashë rashë në dashuri me të.’

Fjala filloi të përhapej dhe në vitin 1969 një ekip dokumentarësh i BBC filluan të hetonin. “Nuk e dija nëse duhet të sëmuresha apo të qaja,” kujton producenti Peter Chafer ditën kur ajo i mori ata në misionet e saj.

“Përvoja e atyre vendeve ishte pothuajse e tepërt për t’u duruar. Këtu ishte kjo murgeshë që kishte marrë përsipër atë që shumica e njerëzve do të shmangnin.

“Ajo ishte një grua mjaft e jashtëzakonshme. Mendova, ‘Le të përpiqemi ta vendosim në hartë’. Kur doli dokumentari, të gjithë u çmendën.’

Ajo u bë një personazh i famshëm brenda natës, u derdhën para dhe në 1979 ajo fitoi Çmimin Nobel për Paqen.

Por a ishte gjithçka ashtu siç dukej?

Seriali tregon se kishte probleme që nga fillimi që doktori britanik Jack Preger punoi me bamirësinë e saj dhe u trondit nga ajo që pa. “Murgeshat nuk po jepnin kujdesin e duhur,” thotë ai.

Gjilpërat përdoreshin vazhdimisht të pasterilizuara. Një gruaje me djegie iu refuzuan ilaçet kundër dhimbjeve – unë i futa kontrabandë disa për të.

“Ata kishin para për të drejtuar një spital të mirë për njerëzit e varfër, por nuk e bënë kurrë. Ata thanë, ‘Ne do të lutemi për lehtësimin e dhimbjes pa ofruar trajtim.’

Dhimbja nuk ishte vetëm një nënprodukt i punës së saj, por një pjesë integrale e saj. Murgeshat u udhëzuan të rrihnin veten dhe të mbanin zinxhirë teli me thumba.

Mary Johnson, e cila punoi me Nënë Terezën për 20 vjet, thotë: “Shpirtshmëria e saj ishte e lidhur me Jezusin në kryq.

“Ai dha jetën e tij në dhimbje dhe ajo besonte se të jepje veten me vuajtje ishte vlera më e madhe. Ideja ishte se vuajtja e shpengonte botën, sipas saj.’

Deri në vitet 1980, profili i saj nuk kishte qenë kurrë më i lartë se aq. Ajo kërkoi një armëpushim në Bejrut në vitin 1982 për të shpëtuar disa jetimë, dhe çuditërisht kjo ndodhi.

Tre vjet më vonë ajo liroi të burgosurit që vdisnin nga SIDA në një burg të Nju Jorkut. Deri tani rreth 100 milionë £ në vit hynin në organizatën e saj, por shumica e tyre paguhej në bankën e Vatikanit.

“Ajo mendonte se të qenit e varfër ishte mirë sepse Jezusi ishte i varfër. Është skizofrenike ta mendosh diçka të tillë”, thotë Mary Johnson.

Dekada e fundit e jetës së Nënë Terezës ishin ndoshta më të vështirat.

Ajo po luftonte me pleqërinë, por kisha po i bënte thirrje për të ndihmuar në shpëtimin e saj nga skandali në rritje i abuzimit të fëmijëve nga priftërinjtë.

“Ata do ta dërgonin atë në qytetet ku po zbuloheshin skandale,” thotë Mary. “Ajo mund të ndryshojë historinë.”

Sa dinte ajo? Është e pamundur të thuhet, por, siç u zbulua në emision, kur Reverend Donald McGuire u dyshua për abuzim, ajo i shkroi një letër autoriteteve duke këmbëngulur për të ruajtur besimin.

Përfshirja e saj në skandal u mbyll, por trashëgimia e saj ishte njollosur. Ishte shenjtore apo mëkatare… apo pak nga të dyja? Panorama