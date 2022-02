Kreu i shtetit tregoi se dëshironte që të merrte një tjetër mandat si president i Republikës dhe më pas t’i përkushtohej diplomacisë, por zgjedhjet parlamentare të 25 prillit 2021 ndryshuan qëndrimin e tij. Në emisionin “Të Paekspozuarit”, presidenti Meta tha se do të angazhohet më fort politikisht se në 1990. Ai nënvizoi se shkaku kryesor i rikthimit të tij në politikë është minimi i pluralizmit politik në Shqipëri.

“Mbas 24 korrikut do vij më shumë në studiot tuaja, do jenë më intensive. S’do më thotë njeri që një president flet kështu. Do kemi kohë. E ardhmja ime politike ka ndryshar pas 25 prillit. Shpresoja të merrja një mandat të dytë dhe të nisja një karrierë diplomatike. Gjërat erdhën në këtë situatë që të angazhohem më fort se në dhjetor 1990. Pluralizmi politik është minuar”, u shpreh Meta.

g.kosovari