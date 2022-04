Ndihmës Sekretarja amerikane për Byronë e Çështjeve Europiane dhe Euroaziatike, Karen Donfried, e cila mbërriti në Tiranë pasditen e të enjtes, do të takohet sot me kryeministrin Rama, si dhe me Enkelejd Alibeajn, deputeten Jorida Tabaku dhe Gazement Bardhin.

Ajo që bie në sy është fakti se në axhendë nuk parashikohet asnjë takim me ish-kryeministrin Sali Berisha dhe presidentin e vendit, Ilir Meta.

Zyrtarja pritet të theksojë nevojën për të zbatuar plotësisht reformën në drejtësi dhe për të luftuar korrupsionin.

Gjithashtu, do të shprehë mirënjohjen e Uashingtonit për angazhimin e Shqipërisë ndaj sovranitetit të Ukrainës përballë agresionit rus.

