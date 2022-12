Brazili dhe Zvicra kanë siguruar kalimin për në fazën e eleminimit direkt në Botërorin e Katarit. Zvicra arriti të fitonte ndaj Serbisë me rezultatin 3-2 duke prodhuar gola dhe spektakël.

Golin e parë për Zvicrën e shënoi futbollisti me origjinë shqiptare Xherdan Shaqiri që i hapi rrugën këtij kualifikimi, teksa dy golat e tjerë u shënuan nga Embolo dhe Frojler.

Mitroviç dhe Vlahoviç shënuan për serbët, por kjo nuk mjaftoi, pasi kombëtarja ballkanase e mbylli grupin në vendin e fundit.

Ndërkohë, Kameruni ka marrë një fitore historike 1-0 ndaj Brazilit me shifrat 1-0 në ndeshjen e tretë në grup në Katar 2022. Por ky rezultat nuk u ka mjaftuar afrikanëve që të festojnë një kualifikim në fazën tjetër të turneut.

Brazili, i kualifikuar që në ndeshjet e dyta, u shfaq në fushë me formacionin e dytë pasi Tite la pushim titullarët. Zëvendësuesit, pavarësisht cilësive që kanë, bënë më pak se sa mendohej, pasi munguan rastet para portës, me vetëm Martinelin i cili ishte në formë dhe vuri në provë disa herë portierin e afrikanëve.

Në një ndeshje të kontrolluar nga brazilianët, por me sulmuesit që nuk ditën të finalizonin, goli erdhi në fund nga skuadra afrikane, e cila gjeti rrjetën me Abubakar i cili mposhti Ederson dhe i dha tre pikët skuadrës së tij për një rezultat historik.

Brazili do të ketë përballë Korenë e Jugut kurse Zvcira do të ndeshet me Portugalinë në fazën 1/16.

