Numërimi i popullsisë sjell në Shqipëri edhe zëvendëspresidenten e Bullgarisë, Iliana Iotova.

Procesi në vendin tonë konsiderohet i një rëndësie të veçantë për Sofien, për shkak se do të jetë hera e parë që bullgarët që jetojnë në Shqipëri do të identifikohen si minoritarë.

Minoriteti bullgar u njoh në vitin 2017-të, ndërsa numri zyrtar i tyre do të përcaktohet nga Censi që nis më 18 shtator.

Gjatë vizitës në Shqipëri, zëvendëspresidentja bullgare do të vizitojë zonat ku jeton minoriteti bullgar, do të vizitojë shkollën bullgare në Elbasan dhe do të takohet me zyrtarë të lartë, përfshirë presidentin Bajram Begaj.

/a.d