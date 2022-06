Debat i fortë në emisionin “Open” në News24 teksa në fokus është situata ekonomike dhe rritja e çmimeve si dhe reagimi qytetar. Teksa përfaqësuesit e qeverisë, ish-deputeti i PS Ervin Bushati dhe zv.ministri Besart Kadia e vënë theksin te lufta dhe situata botërore për ndikimin në ekonominë tonë, Lubonja tha se kemi një trup të sëmurë prej kohësh.

Lubonja: Këtu problemi është shumë më i thellë, kemi një trup të sëmurë prej kohësh që tani që ka rënë kjo pandemia rrezikon të vdesë më kollaj se gjithë të tjerët, nuk vdes thjesht nga pandemia, nga virusi, por nga trupi që është i sëmurë prej kohësh, ka 100 sëmundje.

Lexova pra krizës, shifra se sa mesatarisht përqind të të ardhurave ditore shpenzonte një shqiptar në krahasim dhe me gjithë vendet e botës për karburantin që përdorte…

Ervin Bushati: Për makinë? Një që ka makinë nuk është i varfër

Lubonja: Ishte nga vendet me tarifën më të lartë Shqipëria. I krahasova shtetet. Ishte nga vendet kampion Shqipëria dhe nuk kishte ardhur kjo situatë, ishte më herët. Kjo nuk lidhet me luftën, lidhet me politikat e qeverisë, me gjithë çka ndodh në Shqipëri. Është një sinjal, siç është rrogat më të ulëta.

Para ca kohësh lexova një letër të një danezi i cili ishte rrëzuar në rrugë, kishte thyer hundën dhe kishte shkuar në Spitalin e Traumës dhe kishte bërë nja 20 vërejtje. Kjo nuk ka lidhje me luftën, kjo ka lidhje me disa standarde që duhet të ishin krijuar, me disa shtresa dhjami që duhet t’i kishte vënë kjo shoqëri, që në këtë situatë të tillë t’i shpenzonte. Kjo s’ka ndodhur, aq më tepër këto që thashë unë kanë të bëjnë me një parti të majtë që duhet t’i kishte shumë problem spitalet publike. Çfarë politikash janë bërë këtu.

Kadia: Jemi çmimet, protesta. The Iranin që i ka çmimet më të ulëta. sa e ka inflacionin sot Irani 40%.

Lubonja: Keni ardhur këtu të bëni idiotin e dobishëm.

Kadia: Pse me Iranin do merremi ne, e pe naftën në Iran sa është,.

Lubonja: Mos më ndërprit mua. Nuk e thashë Iranin për naftën, e thashë për politikat që janë bërë në Shqipëri, në të cilat politikat burimet, qoftë natyrore…

Kadia: Ka keqmenaxhim, ka shumë për të ndryshuar, por çfarë lidhje kanë këto me inflacionin.

Lubonja: Unë flas për njerëz që dëgjojnë.

Kadia: Kësaj radhe dalim protestojmë për keqqeverisjen dakord. Por nëse protestojmë për inflacionin.

Lubonja: Unë s’të fola për inflacionin, por për krizën.

Kadia: Nuk ka krizë, ka rritje çmimesh.

Lubonja: E kupton ti që jam qenie njerëzore, nuk mund të tallesh me mua, e aq më keq me opinionin publik.

