Mbrëmjen e së premtes u zhvillua finalja e Greece’s Next Top Model 5 dhe Alexia Traiko doli fituese e madhe e konkursit të modës.

Modelja 19-vjeçare nga Selaniku me origjinë nga Shqipëria fitoi përshtypjet që në momentin e parë kur u fut në reality show, duke arritur të pushtojë titullin e Greece’s Next Top Model. Modelja e re fitoi edhe çmimin e rëndësishëm në para prej 50 mijë eurosh, kontratë njëvjeçare me Dust and Cream, bursë dyvjeçare për të studiuar çdo specialitet që dëshiron në IEK, bizhuteri me vlerë 20 mijë euro nga kompania Georg Jensen dhe një Citroen. Ami makinë.

Alexia Traiko, një ditë pas finales, ka postuar disa histori në llogarinë e saj personale në Instagram, në të cilat ka thënë: “Më falni, çfarë ndodhi? Le të flasim pak për të, që të kuptoj më në fund se çfarë ka ndodhur. Sapo u zgjova… Duket. Tani e dini fytyrën time, si duket kur zgjohem. Çfarë mund të them për dje? Ku duhet ta marr fillimisht, le të themi?’ dhe më pas shtoi-“Nuk doja të ngarkoja rrëfimin klishe me sfond të zi dhe thjesht të thosha faleminderit shumë. Doja që ky moment të ishte pak më personal. Dua të them patjetër faleminderit për gjithë mbështetjen dhe dashurinë. Aty ku më votuat dhe ishit aty. Kam marrë shumë dashuri, pa e kuptuar në fillim. Dhe kur dola dhe i pashë, para finales së madhe, u trondita, nuk mund ta besoja. Ti ishe vërtet ai përqafimi që më duhej shumë herë në shtëpi dhe nuk e kisha.”

Kush është Alexia Traiko

Alexia Traiko vjen nga Shqipëria, por është rritur në Selanik, ku edhe jeton.

Edhe pse 19-vjeçare, e reja ka arritur të ketë tre vite përvojë profesionale në fushën e modës, pasi ka rezervuar shumë punë të rëndësishme, nga sesionet fotografike e deri te pasarelat. Pavarësisht pasionit për modelingun, siç është shprehur ajo, i pëlqen edhe kërcimi, me të cilin merret që në moshë shumë të vogël. Në fakt, ajo merr pjesë në garat Hip-Hop, Salsa, Bachata dhe Taka të larta.