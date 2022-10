Deputeti Edmond Spaho deklaroi se Enkelejd Alibeaj nuk iu ka vënë kushte grupit të Sali Berishës, për të hyrë në negociata me të për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 14 maj të 2023.

Në një intervistë për Euronews Albania, teksa iu përmend deklarata e Gazment Bardhit, i cili tha se nuk e njeh Sali Berishën, Spaho tha se nëse do të ishte kështu mes tyre nuk do të kishte bisedime.

“Unë nuk di që nga Alibeaj të jenë vënë kushte”- tha Spaho.

Sidorela Gjoni: Gaz Bardhi tha se nuk e njoh Berishën

“Nëse do të ishte kështu, nuk do të kishte bisedime. Unë po them që Bardhi dhe Alibeaj kanë pranuar të hyjnë bisedime për të bashkëpunuar me foltoren për zgjedhjet e 14 majit. Ata e dinë shumë mirë se në krye të PD-së. Po negociojnë mbi këto baza. Kanë thënë hyjmë në negociata pa kushte. Berisha është kryetari I PD-së”- u përgjigj deputeti.

