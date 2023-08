Media ka mësuar emrat e 4 kandidatëve që do të garojnë në primaret e organizuara nga PD-ja e Sali Berishës për të qenë kandidati zyrtar për Bashkinë e Kukësit në zgjedhjet e 24 shtatorit. A2News raporton se Arif Rexhmati, Uran Cengu, Gëzim Shehu dhe Emri Vata do të jenë kandidatët që do të diskutohen në mbledhjen e Kryesisë që pritet të mbahet ditën e sotme.

Një emër që diskutohej si kandidat i mundshëm ka qenë edhe Admir Sinamati, i humbur në zgjedhjet e 14 majit përballë Safet Gjicit, por ky i fundit ka vendosur që të tërhiqet nga gara. Në një postim të gjatë në profilin e tij në Facebook, Sinamati ka renditur arsyet.

“I gjendur në këto kushte kur tashmë edhe pala kundërshtare ka hedh “në ring” një kandidat që ndryshon shumë nga ai i pari, kur situata aktuale është tejet më pozitive dhe favorizuese për opozitën e veçanërisht në Kukës, kur për fat të mirë edhe nga radhët e demokratëve tashmë kemi një numër të madh kandidatësh optimistë për përfshirje në kandidim dhe besimin në fitore, kur një realitet i ri politik po don me marrë formë( bashkim lokal me poseduesit e vulës së PD), disa arsye të tjera personale si dhe për shkak të botkuptimit tim politik, unë jam i bindur se opozita në Kukës dhe PD nuk do të ndjejë aspak moskandidimin tim”, shkruan ai.

Zhvillimi i primareve konfirmon se mundësia e bashkimit të Partisë Demokratike është shumë e largët. Teksa Berisha organizon primare, nga ana tjetër edhe Lulzim Basha pritet të dalë me një emër në garën për Kukësin.

1 shtator është dita e fundit për partitë politike për t’u regjistruar për zgjedhjet e pjesshme ndërsa pesë ditë më vonë skadon afati për koalicionet.

Ndërkohë, socialistët, ndonëse ende jo zyrtarisht, do të fusin në garë prefektin e qarkut, Albert Halilaj. Për organizimin e këtyre zgjedhje Komisioni Qendror ka rreth 40 ditë kohë, ndërsa partitë politike do të kenë në dispozicion dy javë për të zhvilluar fushatën elektorale për këtë bashki.

/a.r