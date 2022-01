I ftuar në emisionin ‘RealStory’ Genc Pollo, foli për zgjedhjet e pjesshme për të zëvendësuar kryetarët e gjashtë bashkive që iu ka mbaruar mandati.

Gjatë bisedës në studio Pollo u shpreh se në këtë pikë duhet të gjendet një fushë bashkëpunimi në PD.

Ai gjithashtu u shpreh se do të ishte e drejtë që secili kandidat pa pasur përjashtime t’i nënshtorhet votimit, ndërsa shtoi se dëshiron të shohë një opozitë të bashkuar.

‘Në rastin e PD do të testohet si risi dhe do të ndodhë në 30 qershor. Është ajo që është kritikuar për përcaktimin e kandidatëve. Unë dëshiroj të kemi një opozitë të bashkuar. Unë shpresoj të jetë 100%. Do të ishte e dëshirueshme të shohim se cilido kandidat pa përjashtuar njeri t’i nënshtrohet votimit. Pra kjo është ideja , testohet për herë të parë në 30 janar dhe ai që merr më shumë ka legjitimin demokratik për të kandiduar. Kandidati që nxjerr Basha besoj do të jetë i dyti ose i treti në radhën e votave që mund të marrë në 6 mars. Të testohen në votën e elektoratit’, tha Pollo, ndërsa shtoi: ‘KQZ preferoi njeriun e Lulzimit. Por besoj se do të gjendet zgjidhja dhe deri atëherë mund të diskutojmë sërish. Unë po them që është një mundësi nëse biem dakord që një pushteti i mbingopur ka nevojë për një opozitë efektive, vendin po ashtu. Kemi nevojë për një mekanizëm demokratik’, tha më tej ai.