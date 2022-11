Avokatë, mjekë dhe juristë janë bashkuar në garën e Primareve në PD, për zgjedhjet lokale të 14 majit 2023.

Këtë të shtunë, shpallën kandidaturat e tyre avokati Ermal Hamataj për Bashkinë Fier, avokati Ergin Mataj për Bashkine e Lezhës, avokatja Denisa Muça për Bashkinë e Fierit, ekonomisti Hysni Sharra për Bashkinë e Vlorës, mjekja Nada Daullja për Bashkinë e Vlorës.

DEKLARATA E ERMAL HAMATAJ

Unë jam Ermal Hamataj dhe garoj në Primaret e Partisë Demokratike për Bashkinë Fier.

Jam 36 vjeç, i martuar dhe kam dy fëmijë, 9 dhe 4 vjeç.

Kam përfunduar Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti Tiranës në vitin 2008.

Jurist në formim, prej 11 vitesh Avokat në profesion dhe prej 1 viti jam zgjedhur Kryetar i Dhomës së Avokatëve Fier.

Në vitet 2012-2015 kam qënë pjesë e strukturës drejtuese të Partisë Demokratike Dega Fier dhe përfaqësues ligjor i saj.

Në 2015 -ën jam shkëputur nga jeta aktive partiake, jo sepse doja, jo sepse nuk kisha çfarë të jepja, por si unë dhe shumë të tjerë e pamë se Partia Demokratike dhe Drejtuesit Politik të asaj kohe kishin alergji nga të rinjtë, profesionistët dhe të aftët.

Praktikisht kjo alergji e lidershipit të kaluar e solli në ditët më të zeza Partinë Demokratike në gjithë Shqipërinë.

Ndoshta duhej kapur fundi që t’i jepej jetë një projekti të ri, sfidues, falë të cilit unë e shumë të tjerë jemi sot këtu për të treguar që Partia Demokratike ka dhe di si t’ju japë mundësinë të rinjve, profesionistëve dhe të aftëve për të drejtuar Bashkitë dhe Shqipërinë.

Vendimi për të qënë pjesë e kësaj gare, për mua ishte i thjeshtë: nuk shtirem dot, e të bëj rolin e heroit për qytetin. Por, unë jam hero i fëmijëve të mi, të cilët duke më dëgjuar pafund të ankohem nga divani, nesër do më pyesin “Po ti, çfarë bëre për ta bërë më mirë Fierin ?”

Të paktën do ju them, unë e provova të bëja diçka e nuk ndenja spektator.

– Sot, në Fier ka pedonale por ska rini per te ecur në të, ka teater por ska më art, ka stadium por ska më sport.

– Në Fier ka tendera por ska barazi, ka Det por nuk ka plazhe, ka shkolla por nuk ka më nxënës, ka spitale por ska shëndetësi, ka vende pune por duhet ti blesh!

– Fieri ka Apolloninë, qytetin antik ku ka jetuar Perandori August, por aty ska turistë.

– Në Fier prodhohet naftë, por toka punohet me naftë greke, punohet toka por nuk shitet prodhimi…

– Në Fier ka kompani të huaja multimilionere por kane 10 vite që dalin me humbje dhe çuditërisht nuk falimentojnë, ka ligj por ska drejtësi.

– Në Fier ka pensionistë që votojnë Partinë Socialiste pafund por për ta nuk ka nje Qendër Sociale, sepse i gënjejnë prej 10 vitesh në Fier ka gjyshër por s’ka më nipër e mbesa, në Fier ka beton por nuk ka më buzeqeshje!

Këto janë disa nga arsyet pse unë vendosa që të marr pjesë në këtë garë, por bërja drejt e tyre, për mua e këdo, duhet të jetë detyrim karshi fëmijve tanë, familjes tonë. Sepse fëmijët dhe familjet tona janë qyteti ynë!

Unë besoj se kam aftësinë, formimin, bashkëpunëtorët dhe energjinë e duhur për t’i kthyer alternativat qytetit tim dhe për këtë kërkoj sot votën e anëtarëve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike Dega Fier.

DEKLARATA E ERGIN MATAJ

Avokati Ergin Mataj prezanton kandidaturën në Primare për Bashkine e Lezhës.

Te dashur demokratë!

Të nderuar bashkëqytetarë të Lezhës.

Unë jam avokat Ergin Mataj. Lindur dhe rritur në Lezhë, në një familje të vjetër Lezhjane, me tradita dhe vlera. Kam jetuar cdo ditë me dashurinë më njerëzore për qytetin tonë.

Jam për një model dhe vzion të ri që siguron mirëqenien e qytetit tonë të dashur.

Për këtë duhet vendosmëri, dinjitet, transparencë, synime largpamëse, energji inovative, përkushtim përgjegjës, vlera që ju bashkëqytetarët e mi i bartni. Për këtë, me përulësi dua të ndaj me ju vendimin timin për të kandiduar në primaret e PD për Bashkinë Lezhë.

Qyteti dhe Bashkia duhet të jenë në shërbim të lezhjanëve, jo të pushtetarëve. Fatet e qytetit tonë ka ardhur koha t’i marrim në dorë.

Besoj që momenti është ky, të gjithë bashkë për t’i rikthyer lezhjanëve dinjitetin që meritojnë. Sepse qyteti ynë meriton maksimumin.

Arsyeja që kam vendosur të garoj në Primaret për Kryetar Bashkisë është vendimi i PD për t’i besuar anëtarësisë dhe simpatizantëve të saj për të përcaktuar kryebashkiakët e ardhshëm, sepse besoj te vota e lire, dhe besoj se vullneti i lirë i demokratëve është më frymëzues se emërimet nga kryetari.

Ju ftoj të më bashkoheni në këtë mision , zotim timin për zgjidhjen një herë e mirë të problematikave të shumta të qytetit ku jetojmë.

Siç janë shkatërrimi i gjelbërimit për të mbjellë beton, trafiku i rënduar çdo ditë të verës , siç është Shëngjini, qytet I cili tashmë pret mijëra pushues me një hyrje mjerane prej fshati të rëndomtë.

Ndërtimet pa kriter që po i marrin frymën qytetit u kanë gllbaëruar fëmijëve tanë hapësirat e gjelbëra. Egërsia e pushtetit ndaj shitësve ambulantë dhe fshatarëve me një tufe qepë, lagje pa kanalizime të cilat përmbyten për pak minuta shi, zonat rurale jashtë fokusit të investimeve, Torovica, Gocaj pa ujë të pijshëm, dhe ujerat e zeza që vazhdojnë të derdhen në Lumin Drin.

Lezha është qytet i të tanëve, ma përtej se mosha, prejardhja, bindjet partiake, bindjet fetare dhe me këtë bindje duhet udhëhequr.

DEKLARATA E NADA DAULLJA

Mjekja Nada Daullja prezanton kandidaturën në Primare për Bashkinë e Vlorës.

Une jam Nada Daullja. Prej 7 vitesh mbaj detyren e nenkryetares së Partisë Demokratike, dega Vlorë.

Kam mbaruar Mjekësi dhe e ushtoj prej vitesh profesionin në qytetin tim, në sherbim te komunitetit.

Aktualisht po kryej specilizimin ne fushen e Psikiatrisë.

Unë sot shpall kandidaturën time në primaret e Partisë Demokratike nga ku do dalë kandidati ynë për kreun e bashkisë Vlorë.

Vendosa te hyj ne garen e Primareve, duke qene se respektoj procesin qe bazohet ne vullnetin e qytetareve.

Te jesh pjese e nje gare te tille është një leksion politik. Nuk ka rendesi cilia kandidat fiton, sa kohë fryma qe percjellim dhe serioziteti i garës dhe konkurencës janë të mirëfillta, një gjë e munguar, të paktën te kundërshtari ynë politik, që prej vitesh bën emërime dhe shkarkime sipas tekave.

Kjo është një risi qe ofron Partia Demokratike dhe unë jam krenare për këtë.

Kushdo fiton në Primare eshte i barabarte me atë qe merr më pak vota, sepse në finale qëllimi është i njëjtë: bashkimi i të gjithëve për për të mundur kundërshtarin politik, armikun e votës së lirë dhe të dërguarit e tij part-time në Vlorën tonë.

Ne këtë kuadër, të gjithë së bashku kemi një vend në historinë e primareve, në historinë e Partisë Demokratike, në historinë e pluralizmit politik shqiptar.

Të gjithë së bashku, mund të bëjmë secili të vetën, per ti thene te keqes Ndal!

Vendosa të hyj në garën e primareve, jo për partinë time, por për qytetin tim dhe njerëzit e tij.

Kam parë gjith këto vite se si kryeministri dhe njerëzit e tij kanë bërë gjithcka për t’i zhbërë identitetin, që nga sheshi i Flamurit e me radhë. Vlora pa kujtimet dhe vendet e kujtimeve nuk mund të jetë Vlora jonë.

Jo pak vlonjatë e kanë parë jetën jashtë qytetit të tyre, në Tiranë apo në emigracion.

I respektoj thellësisht zgjedhjet dhe vendimet e tyre, por kam patur brenda vetes një gjë që më bënte pak më vlonjate se të tjerët: nuk e kam menduar kurrë ikjen nga ky qytet, pavarësisht se nuk ka qenë e lehtë.

Dashuria për vendin, për familjen, për theksin e pazëvendësueshëm të natyrës dhe të së folurës vlonjate, më më ka mbajtur këtu.

DEKLARATA E DENISA MUÇA

Avokatja Denisa Muça prezanton kandidaturën në Primare për Bashkinë e Fierit.

Jam sot para jush për të shpallur kandidaturën në primaret e Partisë demokratike për zhgjedhjet vendore në Bashkinë Fier.

Futem në këtë garë të brendshme paraprake, në procesin që aq shumë është pritur dhe që po kthen votën dhe zgjedhjen te antari dhe qytetari, pa u kushtëzuar me kandidatura apo alternativa të emëruara apo sjellë rishtaz nga kryetarët e partive.

Quhem Denisa Muçaj, punoj si Avokate në qytetin e Fierit që prej vitit 2020.

Jam diplomuar në Jurisprudencë dhe kam nje Diplome pasuniversitare Ne Marrdhenie Nderkombetare, ndjekur në mënyrë intensive nga trajnime të vazhueshme Brenda dhe jashtë vendit.

Vendi sot më shumë se kurrë ka nevojë për të drejta Demokratike dhe dinjitet personal, ky dinjitet mund të garantohet plotësisht vetëm ne vendin tënd, në shtëpinë dhe tokën tënde.

Ndaj sot të gjithë bashkë duhet bëjmë të pamundurën për të ndaluar këtë largim shkaktuar nga keqqeverisja qendrore dhe vendore e cila ka lënë si zgjidhjen e vetme rrugën e largimit.

Vendimi për të shpallur kandidaturën për primaret, lidhet me një kryefjalë që më shoqëron: Politika dhe vendi duhet të përfaqësohet nga figura të reja publike te pakapura nga pushteti, të pastra, kurajoze dhe me forcën dhe dëshirën e madhe të ndryshojnë këtë realitet qeverisës!

Dua jem para jush si alternativë për të bëre të pamundurën që Fieri të ketë një Bashki ku qytetari kërkon llogari dhe merr shërbimet për te cilat institucioni është krijuar.

Në përmbyllje, shpreh mirënjohje dhe vlerësim për të gjithë kandidatët pjesëmarres në këto primare.

Cilido qoftë i zgjedhuri nga Demokratët dhe simpatizantët, ne jemi të gjithë sëbashku për të bërë më të mirën që Bashkinë e Fierit të mos e lëmë më në dorën e një grupi njerzish që e kanë kthyer në shërbim personal, por tja kthejmë atë qytetarëve.

/e.d