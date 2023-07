Presidenti Joe Biden ka zgjedhur admiralin Lisa Franchetti si oficeren më të lartë të Marinës. Nëse konfirmohet, ajo do të jetë gruaja e parë në historinë e Marinës që mban këtë detyrë dhe gruaja e parë në shefin e përbashkët të shtabit.

Franchetti, e cila aktualisht shërben si zëvendës-shefe e operacioneve detare, e vendosur në vitin 1985 dhe ka shërbyer si komandante e Forcave Detare të SHBA-së në Kore, Zëvendës Shef i Operacioneve Detare për Zhvillimin e Luftimeve dhe Drejtoreshë për Strategjinë, Planet dhe Politikat e Shtabit të Përbashkët, sipas biografisë së saj zyrtare. Ajo gjithashtu ka komanduar dy grupe sulmi ajrore dhe u bë Zëvendës CNO në shtator 2022.

“Si shefja jonë e ardhshme e Operacioneve Detare, Admiralja Lisa Franchetti do t’i sjellë 38 vjet shërbim të përkushtuar kombit tonë si oficere e ngarkuar, duke përfshirë rolin e saj aktual të Zëvendës Shefes së Operacioneve Detare,” tha Biden në një njoftim të premten.

“Gjatë gjithë karrierës së saj, Admiral Franchetti ka demonstruar ekspertizë të gjerë si në fushën operacionale ashtu edhe në atë të politikës. Ajo është gruaja e dytë që ka arritur gradën e admiralit me katër yje në Marinën e Shteteve të Bashkuara dhe kur të konfirmohet, ajo do të bëjë sërish histori si gruaja e parë që shërbeu si Shefe e Operacioneve Detare dhe në Shefin e Përbashkët të Shtabit.

Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin duartrokiti nominimet të premten, duke thënë se secili nga admiralët do të “sigurojë që marina jonë amerikane dhe forca e përbashkët në Indo-Paqësorin të mbeten forca ushtarake më e mirë që bota ka njohur ndonjëherë dhe do të jetë në qendër të punës sonë për të projektuar fuqinë në mbarë botën, për të mbrojtur lirinë e deteve dhe për të mbështetur rendin ndërkombëtar”.

Franchetti ka të ngjarë t’i bashkohet një kontigjenti në rritje të gjeneralëve të lartë dhe oficerëve të flamurit, të cilët nuk konfirmohen shpejt për postin e tyre të ardhshëm, pasi senatori republikan Tommy Tuberville ka vazhduar mbajtjen e tij të nominimeve të larta ushtarake.

Franchetti shënon një tjetër të parë për Departamentin e Mbrojtjes të administratës Biden, i cili tani ka pasur sekretaren e parë zezake të mbrojtjes, sekretaren e parë femër të ushtrisë, Christine Wormuth, dhe me konfirmimin e Brown do të shënonte herën e parë që dy udhëheqësit më të vjetër të Pentagonit janë burra me ngjyrë.

“Populli amerikan mbështet ushtrinë tonë dhe familjet e tyre,” tha ai. “I bëj thirrje Senatit që të miratojë të gjithë kandidatët e shquar ushtarakë sa më shpejt të jetë e mundur./m.j