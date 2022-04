Zef Mazi ka përvojë të mirë në organizatat ndërkombëtare, mes tjerash ka shërbyer edhe si asistent i posaçëm i drejtorit të përgjithshëm për strategji në Agjencinë Ndërkombëtare për Energji Atomike (2011-2018).

Edi Rama e ka emëruar Zef Mazin kryenegociator me Bashkimin Europian.

Ky ka qenë një vendim i mirë i Edi Ramës. Tani ai do të bënte mirë ta propozonte Zef Mazin për postin e presidentit të Republikës së Shqipërisë. Zef Mazi, besoj, do të ishte i pranueshëm edhe për Partinë Demokratike.

Për herë të parë pas rënies së komunizmit Shqipëria do të kishte një president me përvojë solide ndërkombëtare.

Po ashtu Shqipëria do të kishte president një personalitet me kredenciale të larta kombëtare dhe ndjeshmëri të thellë për Kosovën. Postin e kryenegociatorit me Bashkimin Europian do të mund ta ushtronte me përgjegjësi – për shembull – ish-ministri i jashtëm i Shqipërisë, Ditmir Bushati.