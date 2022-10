Moti mund të jetë pak i ashpër në fund të javës, por kjo nuk do të thotë që duhet të heqim dorë. Në fund të fundit, është vjeshtë dhe shiu shpesh është freskues. Mund të mos jemi të gjithë ndër shenjat që do të kenë një fundjavë të bukur, por mund ta provojmë.

Binjakët

E vetmja gjë më e mirë se rikthimi i sundimtarit tuaj Mërkuri në rrugën e duhur është se nga data 26 tetor e në vazhdim do të takohet me Venusin dhe Diellin në Peshore, duke ju dhënë mundësi të shkëlqyera për festa, takime dhe krijimi. Pra, ju jeni 100% në elementin tuaj dhe gati për të ekspozuar veprat dhe bëmat tuaja. Ju shkëlqeni, zotëroni komunikimin dhe takimi i Diellit dhe Saturnit është këtu për t’ju ndihmuar të kaloni në fazën tjetër. Kushtojini vëmendje vendimeve që merrni qoftë profesionalisht apo personalisht, sepse ato do t’ju ndjekin për një kohë të gjatë.

Peshorja

Shpresojmë të festoni ditëlindjen me miqtë dhe të dashurit tuaj. Tani, ju përdorni zërin tuaj dhe ju pëlqen. Mërkuri është në shenjën tuaj dhe komunikimi juaj është në mënyrën më të mirë. Me kalimin e hënës në shenjën e Demit, shtëpia juaj e 8-të (ajo e intimitetit) ndriçohet dhe sharmi juaj merr hov, ashtu si aftësitë tuaja komunikuese. Me fjalë të tjera, tani mund të merrni gjithçka që dëshironi dhe me Afërditën që do të përafrohet me Diellin në shenjën tuaj duke filluar nga sot, priten gjëra më të qarta edhe në jetën tuaj personale.

Ujori

A hezitoni të flisni me personin që ju ka bërë përshtypje romantike? Lëvizjet e planetëve ju favorizojnë gjatë kësaj periudhe, ndaj mos u vono. Tani është koha e duhur për të dërguar atë mesazh që keni menduar për kaq shumë kohë. Gjithashtu, mund të prisni zhvillime pozitive edhe në sektorin e punës. Saturni formon një treshe në Ujor nga sot dhe gjithçka fillon të bjerë në vijë. Gjithçka që duhet të mbani mend është të mos tërhiqeni nga eksitimi dhe të keni kujdes për mbeturinat.

/e.d