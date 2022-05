Dy informatorë sekret i treguan Forbes planin. Nga vëzhgimi i llogarisë në Whatsapp është zbuluar plani për të kontrabanduar vrasës në SHBA për të vrarë ish-presidentin në Dallas.

Një person i lidhur me ISIS në SHBA po planifikonte të vriste George ë. Bush-in, duke shkuar aq larg sa të udhëtonte në Dallas në nëntor për të bërë video rreth shtëpisë së ish-presidentit dhe duke rekrutuar ndihmë nga një ekip bashkatdhetarësh që ai shpresonte t’i fuste ilegalisht në vend. Revista amerikane Forbes zbulon se përmes kufirit meksikan, personi i lidhur me ISIS do të sillte në SHBA njerëzit e tij.

FBI tha se zbuloi skemën përmes punës së dy informatorëve konfidencialë dhe mbikëqyrjes së llogarisë së komplotistit të dyshuar në platformën e mesazheve WhatsApp në pronësi të Meta. Operativi i supozuar i ISIS, me bazë në Columbus, Ohio, tha se donte të vriste Bushin sepse mendonte se ish-presidenti ishte përgjegjës për vrasjen e shumë irakianëve dhe copëtimin e vendit pas pushtimit ushtarak të SHBA-së në vitin 2003, sipas urdhër-arrestit.

Rasti tregon se si hetuesit federalë vazhdojnë të monitorojnë kërcënimet nga ISIS edhe pse grupi është dobësuar rëndë nga inteligjenca dhe operacionet ushtarake amerikane në vitet e fundit. Ai gjithashtu tregon se si FBI, pavarësisht pretendimeve të saj se është penguar të hetojë krime të mëdha për shkak të përdorimit të enkriptimit nga Meta dhe ofruesit e tjerë të teknologjisë, ka qenë në gjendje të punojë rreth sigurisë së ëhatsApp duke përdorur policimin e shkollës së vjetër me burimin e informatorëve dhe duke gjurmuar të dhënat meta që mund të marrin nga kompania e mesazheve.

Organizatori i dyshuar i komplotit kishte qenë në SHBA që nga viti 2020 dhe kishte një kërkesë për azil në pritje. Agjentët federalë përdorën dy burime të ndryshme konfidenciale për të hetuar komplotin, njëri që pretendonte se ofronte ndihmë për marrjen e dokumenteve false të imigracionit dhe identifikimit, i dyti një klient i supozuar i trafikantit të supozuar të njerëzve, i cili ishte i gatshëm të paguante mijëra dollarë për të sjellë familjen e tij në vendi.

(Duke qenë se nuk është ngritur asnjë akuzë kundër të dyshuarit, Forbes nuk po publikon as emrin e tij dhe as urdhër-arrestin e plotë. Është e paqartë nëse ai është arrestuar. Departamenti i Drejtësisë nuk kishte dhënë koment në kohën e publikimit.)

Freddy Ford, shefi i shtabit për Zyrën e Xhorxh ë. Bush, tha: “Presidenti Bush ka të gjithë besimin në botë në Shërbimin Sekret të Shteteve të Bashkuara dhe komunitetet tona të zbatimit të ligjit dhe inteligjencës.”

Në nëntor 2021, i dyshuari i zbuloi personit të brendshëm të FBI-së komplotin për të vrarë Bush-in dhe pyeti burimin konfidencial nëse ai dinte se si të “merrte kopje ose identifikime mashtruese të policisë dhe/ose FBI dhe distinktivë” për të ndihmuar në kryerjen e vrasjes, dhe nëse ai ishte e mundur të kontrabandohen komplotistët jashtë vendit në të njëjtën mënyrë si ata erdhën pas përfundimit të misionit të tyre, sipas urdhrit. Kontrabandisti i supozuar tha se ai gjithashtu donte të gjente dhe vriste një ish-gjeneral irakian i cili ndihmoi amerikanët gjatë luftës dhe për të cilin ai besonte se jetonte nën një identitet fiktiv në SHBA, thanë hetuesit.

Komploti i supozuar pretendonte se ishte pjesë e një njësie të quajtur “Al-Raed”, që do të thotë “Tunder”, që drejtohej nga një ish-pilot irakian i Sadam Huseinit, i cili kishte qenë i vendosur jashtë Katarit deri në vdekjen e tij të fundit, thuhej në urdhër. Rreth shtatë anëtarë të grupit do të dërgoheshin në SHBA për të vrarë Presidentin Bush, sipas një bisede të përshkruar në urdhër, dhe detyra e të dyshuarit ishte “të gjente dhe të kryente mbikëqyrje në rezidencat dhe/ose zyrat e ish-presidentit Bush dhe të merrte armë zjarri dhe automjete për t’u përdorur në atentat.”

Pasi udhëtoi për në Dallas me informatorin për të marrë video të rezidencës së Bushit, i akuzuari bëri më shumë pamje në Institutin George ë. Bush, sipas agjentëve federalë. Qyteti i Teksasit ishte vendi i vrasjes së Presidentit John F. Kennedy në vitin 1963.

Bush, një republikan i cili ishte në lajme javën e kaluar kur ai iu referua pa dashje pushtimit të Irakut nga SHBA në një fjalim për pushtimin rus të Ukrainës, ishte president nga 2001 deri në 2009.

Në një bisedë me një burim konfidencial të FBI-së, i dyshuari tha se ai po planifikonte të merrte në SHBA katër meshkuj shtetas irakianë të vendosur në Irak, Turqi, Egjipt dhe Danimarkë, sipas urdhrit. Në një bisedë të mëvonshme, ai pretendoi se njëri nga të katër ishte “sekretari i një ministri financiar të ISIS”, tha FBI. Kontrabandisti i supozuar i përshkroi burrat si “ish anëtarë të Partisë Baath në Irak, të cilët nuk ishin dakord me qeverinë aktuale të Irakut dhe ishin të mërguar politikë,” tha FBI. Ai po planifikonte të paguante çdo 15,000 dollarë për t’u kontrabanduar në Amerikë, tha FBI. Partia Baath ishte organizata politike e Huseinit, i cili u rrëzua në pushtimin e SHBA në 2003.

Plani i tij, sipas urdhrit, ishte të merrte viza meksikane për operativët e ISIS-it, duke përdorur informacionin e pasaportës që ai do t’i dërgonte informatorit përmes WhatsApp, përpara se t’i kalonte ato në kufi. Ndërkohë, ai po komunikonte me një kontakt në Egjipt mbi një profil të rremë në Facebook, i cili mbante një foto profili të dy duarve individuale që secila mbanin një trëndafil, të krijuar për t’u dukur romantike dhe “jo dyshimtë”, sipas llogarisë së FBI-së. Në vitin 2021, FBI mori një urdhër për të kërkuar atë llogari në Facebook, megjithëse është e paqartë se çfarë morën.

Seamus Hughes, zëvendësdrejtor i Programit për Ekstremizmin në Universitetin George ëashington, i tha Forbes, “Është e qartë se ky ishte një operacion i sofistikuar kundër terrorizmit me shumë pjesë lëvizëse. Ai ishte edhe i gjerë dhe unik në shënjestrimin e tij.

“Ai gjithashtu tregon se ndërsa debati mbi të ashtuquajturën “errësimi” mund të kapërcehet përmes përdorimit të operativëve të fshehtë, është punë intensive, por e mundur.” Termi “duke u errësuar” përdoret nga organet e zbatimit të ligjit për të përshkruar pamundësinë për të arritur te të dhënat që janë të koduara nga aplikacionet softuerike.

“Gjithashtu, ne nuk kemi parë një komplot të kësaj shkalle për disa vite. Ajo tregon se ndërsa terrorizmi i brendshëm me të drejtë merr një fokus të mirë kundër terrorizmit, kërcënimet nuk janë vetëm atje.”

Spiunimi i ISIS-it përmes ëhatsApp dhe vendndodhjes celulare

Si pjesë e mbikëqyrjes së komplotuesve të supozuar, FBI së fundi mori leje për të marrë informacionin e vendndodhjes celulare nga AT&T. Ajo kishte përdorur tashmë atë që njihet si një “regjistër i stilolapsit” në llogarinë ëhatsApp që besohet se i përkiste të dyshuarit kryesor, duke i ndihmuar ata të përcaktojnë se sa shpesh ishte përdorur llogaria, cilët numra po kontaktonte dhe nëse ishte apo jo aktive.

Ndërsa burimet po transmetonin atë që mësuan përmes ëhatsApp gjatë viteve 2021 dhe 2022, ata gjithashtu po regjistronin fshehurazi takimet personale me komplotistin e dyshuar në të cilin u zbuluan detaje shtesë befasuese, sipas FBI. Në një bisedë nga dhjetori, sipas urdhrit, i dyshuari pretendoi se sapo kishte kontrabanduar dy individë të lidhur me Hezbollahun – një organizatë terroriste, sipas SHBA-së – në SHBA për një tarifë prej 50,000 dollarë secili.

Gjithashtu në dosjen e gjykatës së FBI-së, komplotuesi i dyshuar pretendoi se ishte anëtar i “rezistencës” dhe kishte vrarë shumë amerikanë në Irak midis 2003 dhe 2006, duke paketuar automjete me eksplozivë dhe duke i shpërthyer ato kur ushtarët amerikanë ishin afër./m.j