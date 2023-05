Në zgjedhjet vendore që do të mbahen më 14 maji, Partia Socialiste do të jetë forcë fituese, thotë ish-ministri i Drejtësisë, Fatmir Xhafajt, për të cilin kjo fitore është e lehtësisht e dukshme.

Duke u ndalur tek gara për Tiranën, Xhafaj tha në Report Tv në emisionin ‘Studio Live’, se që në nisje, kësaj gare i dihet fituesi, që sipas tij do të jetë padyshim Erion Veliaj e kjo për ndryshimet thelbësore që janë bërë në Tiranë. Xhafaj nuk kurseu vlerësimet për kryebashkiakun aktual të Tiranës, për të cilin tha se personifikon modelin e njeriut punëtor. Si politikan, për Xhafajn, Veliaj është një politikan i rrace, i rritur në politike dhe goxha fitues.

Megjithëse ka 6 kandidatë, është mjaftueshëm pasi kemi një garë normale nga pikpamja demokratike është një garë që i dihet rezultati, Erion Veliaj është fitues që në nisje dhe PS-së. Kandidatët që janë në garë nuk kanë mundësinë që të jenë konkurrues. PS ka qeverisur Tiranën në 8 vite me dy mandate dhe kryetar Erion Veliajn. Ka qenë një mandat gjumi. Nuk ishte vënë aty që të flejë gjumë por të punojë. Ka një ndryshim thelbësor në Tiranë, me politikat sociale ekonomike dh zhvillimore. Erion Veliaj si kryetar bashkie personifikon modelin e njeriut punëtor, që ka bërë me këmbënguljen e tij, ka bërë punë të cilat janë të vlerësueshme për komunitetin e këtij qyteti. Demokratët kanë një rast shumë të mirë nëse votojnë Velijan. Duke i dhënë një voto PS-së dhe Erion Veliajt do të shpëtojnë PD. Kjo do të jetë një voto ndëshkuese për të vjetrën. Veliaj është politikan rrace, bio! Është rritur në politikë, nuk i gjeti gati. Është goxha fitues!’- u shpreh Xhafaj.