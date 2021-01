Sot pasdite, pas votimit në Kuvend, dy anëtarët e rinj të kabinetit qeveritar, ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, Olta Xhaçka dhe ministrit i Mbrojtjes, Niko Peleshi, janë betuar para Presidentit Ilir Meta.

Ministrja Xhaçka dhe ministri Peleshi u betuan me dorën mbi Kushtetutë dhe thanë se do të zbatojnë me përpikëri ligjet e vendit.

Në ceremoninë e betimit ishin të pranishëm Sekretari i Përgjithshëm i kryeministrisë, Engjëll Agaçi si dhe anëtarë të Kabinetit të Presidentit.

Xhaçka dhe Peleshi kanë marrë dhe miratimin e Kuvendit sot në një seancë të jashtëzakonshme. Për dy ministrat votuan pro 94 deputetë.

/a.r