“Vetëm Zoti e di se çfarë mund të bëjë Prigozhin, unë nuk jam i sigurtë se ku gjendet, apo çfarë ka ndërmend të bëjë. Nëse unë do të isha në vend të tij, do të bëjë shumë kujdes se çfarë do të haja, do mbaja sytë ngulur në menu.”

JOE BIDEN, PRESIDENT I SHBA