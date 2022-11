Një 42-vjeçar shqiptar u qëllua për vdekje në Krefeld, në veriperëndim të Dyseldorfit mbrëmjen e së hënës (28 nëntor). Pak para orës 20:00 janë marrë disa thirrje emergjente nga qendra e kontrollit të policisë. Telefonuesit raportuan se kishin dëgjuar të shtëna të shumta në zonën e Garnstrasse.

Kur policia mbërriti, viktima ishte shtrirë i pajetë në tokë. Mjeku i urgjencës ka mundur të konstatojë vetëm vdekjen e personit. Dëshmitarët okularë raportuan se menjëherë pas të shtënave, ata panë dy burra të largoheshin nga vendi i ngjarjes në drejtim të Unazës Alter Deutscher.

“Burri i parë ishte me gjatësi dhe trup mesatar. Ai kishte veshur një xhaketë të errët, pantallona të lehta dhe një kapele të lehtë. Burri i dytë ishte gjithashtu me gjatësi normale. Ai kishte veshur një xhaketë të errët me një logo të spikatur në anën e pasme, pantallona të errëta dhe një kapelë të errët”, thanë dëshmitarët.

Viktima jeton në Gjermani që nga viti 2018 dhe është denoncuar disa herë në polici për krime të ndryshme. Prokuroria publike dhe selia e policisë në Krefeld po hetojnë në të gjitha drejtimet.

Policia ngriti një skuadër vrasjesh. Dëshmitarëve që mund të japin informacion për të arratisurit ose që kanë bërë vëzhgime të tjera të dyshimta në zonën e Garnstrasse nga pasditja e vonë u kërkohet të telefonojnë 02151 6340 për të kontaktuar hetuesit e vrasjeve.

/s.f