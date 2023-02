Detaje të reja kanë dalë në dritë nga vrasja e 37-vjeçarit shqiptar Pëllumb Islami në një kafene në Nea Joni të Athinës. Fillimisht kishte informacione të paqarta dhe akuzoheshin anëtarë të një bande kriminale të quajtur ‘Team L’ që ka selinë në një klub të madh në rrugën Liosion.

Mediat greke shkruajnë se në momentin e të shtënave në dyqan ndodheshin shumë shqiptarë, me precedentë penalë, njëri prej të cilëve ishte ulur në të njëjtën tavolinë me 37-vjeçarin shqiptar dhe një grua ende të panjohur. Sipas ‘Newsbombgr’, ka patur shkëmbim të shtënash mes grupit kriminal dhe një bashkatdhetari që ishte ulur në tavolinë me shqiptarin.

Për arsye të pazbardhura, as pronari i lokalit dhe as tre bashkatdhetarët e tij nuk japin asnjë shpjegim për ngjarjen. Pasi anëtarët e bandës kriminale qëlluan me armë, nxituan të zhdukeshin duke u larguar me një automjet ‘Jeep’ luksoz dhe një makinë tjetër. Ata dyshohet se janë arratisur drejt Shqipërisë.

Të dyja makinat janë zbuluar nga kamerat e sigurisë që ishin fillimi për të identifikuar shumë shpejt autorët e vrasjes.

Një tjetër pikë ku po kryhen hetime janë te plagosja e rëndë e djalit 16-vjeçar të pronarit të kafenesë nga një 15-vjeçar i cili donte t’i merrte celularin. Kjo ngjarje ndodhi 2 ditë para krimit në lokal. Sulmuesi 15-vjecar është arrestuar por burime për mediat greke bëjnë me dije se nuk ka lidhje me vrasjen e Pëllumb Islamit./m.j