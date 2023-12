Moti për ditën e diel, do të jetë me vranësira të dendura dhe reshje shiu me intesitet të ulët deri mesatar. Reshje bore në Alpe. Era do të fryjë me drejtim veri (N) me shpejtësi 10-20 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 6 me lartësi vale 1,0-2,0 metër në det të hapur.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

– Zonat malore 8/12°C

– Zonat e ulëta 11/18°C

– Zonat bregdetare 14/19°C.