Moderatorja Arbana Osmani bëri një deklaratë për Balina Bodinakun, ish-opinioniste e këtij reality show gjatë edicionit të parë të këtij spektakli. Ndërsa po i tregonte Arbër Hajdarit dhe Zhaklina Lekatarit se do e kishin më të lehtë punën nëse nuk do i qëndronin besnik deri në fund mendimeve të tyre dhe do i dilnin krah Luizit, Arbana shtoi: “Ju do e kishit më të lehtë të bëheshit fansa…Vitin e kaluar kemi patur opinioniste që janë bërë fansa”.