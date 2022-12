BabaVanga parashikoi saktë sulmet e 11 shtatorit dhe pretendoi se qytetet do të përballeshin me mungesë uji nga thatësirat në vitin 2022, ndërsa për 2023 pohoi se mund të presim teste të armëve biologjike. E njohur si Nostradamusi i Ballkanit, Baba Vanga, e cila vdiq 25 vjet më parë në vitin 1996 në moshën 84-vjeçare, bëri pesë profeci të tmerrshme për vitin 2023 para vdekjes së saj.

Mistikja bullgare, e cili la parashikime për çdo vit deri në vitin 5079, parashikoi stuhi diellore katastrofike, testime të bioarmëve te njerëzit, orbitën e Tokës që zhvendoset, një shpërthim bërthamor dhe fundin e lindjeve natyrore në 2023. Megjithatë, Konventa e Kombeve të Bashkuara për Armët Biologjike e ndalon kryerjen e këtyre llojeve të eksperimenteve.

BabaVanga, e cili parashikoi saktë fatkeqësinë e Çernobilit, paralajmëroi gjithashtu për një shpërthim të mundshëm të centralit bërthamor në 2023.

Ky parashikim i frikshëm vjen ndërsa liderët botërorë shqetësohen për një fatkeqësi bërthamore në Ukrainë. Vetëm muajin e kaluar, shpërthime të fuqishme tronditën zonën përreth termocentralit bërthamor të Zaporizhzhia të Ukrainës. BabaVanga parashikoi gjithashtu që vitin e ardhshëm Toka do të përjetonte një ndryshim në orbitën e saj. Çdo vit, Toka udhëton 584 milionë milje rreth diellit, megjithatë orbita mund të zhvendoset pak për shkak të forcave gravitacionale të planetëve të tjerë.

Edhe pse ndryshimi në një mënyrë kaq radikale në vetëm një vit do të ishte shkatërrues për mjedisin tonë pasi do të çonte në rritje të temperaturave, rritje të nivelit të detit dhe niveleve të rrezatimit. Stuhitë diellore mund të shkaktojnë ndërprerje masive dhe ndërprerje të komunikimit, duke shkaktuar një sërë problemesh. Një tjetër parashikim i frikshëm është se lindjet natyrore njerëzore do të ndalohen nga qeveritë.

Skenari i çuditshëm do të ndodhte kur zyrtarët qeveritarë dyshohet se shtyjnë për prodhimin e rritur në laborator të gjithë jetës njerëzore dhe kufizojnë lindjet natyrore. Udhëheqësit dhe ekspertët mjekësorë do të jenë në gjendje të vendosin se kush ka për të lindur, ndërsa prindërit do të jenë në gjendje të personalizojnë tiparet dhe pamjen e tyre – si ngjyra e flokëve dhe ngjyra e syve.

Psikika pretendoi se kishte një dhuratë të rrallë nga Zoti që e ndihmoi të shihte të ardhmen pasi humbi shikimin në moshën 12-vjeçare. Ajo ka parashikuar më parë me saktësi pushtimin rus të Ukrainës, si dhe sulmet e 11 shtatorit në qytetin e Nju Jorkut. Madje një herë ajo në mënyrë të tmerrshme pretendoi në një intervistë të vitit 1979 se Rusia do të dominonte botën dhe se presidenti Vladimir Putin do të bëhej ‘Zoti i botës’. Ajo bëri gjithashtu një parashikim për Luftën e Tretë Botërore dhe përdorimin e mundshëm të armëve bërthamore.

Pretendohet se gjatë karrierës së saj 50-vjeçare, ajo parashikoi gjithashtu pandeminë e Coronavirus, fatkeqësinë e Çernobilit në Ukrainë në 1986 dhe vdekjen e Princeshës Diana në 1997. Vanga u rrit në një fermë, tani ndodhet në Maqedoninë e Veriut, dhe u verbua pasi u tërhoq zvarrë në një tornado kur ishte e re. Që nga ai moment, ajo nisi të kishte parashikime./m.j