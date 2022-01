Epidemiologu Ilir Alimehmeti i ftuar në një intervistë televizive, ka folur për virozat dhe variantet e ndryshme të kovidit të cilat po qarkullojnë njëkohësisht në vendin tonë. Alimehmeti tregoi se kur është momenti i duhur për t’iu drejtuar mjekut çfarë hapa duhet të kemi bërë paraprakisht.

“Elementi kyç, pavarësisht se çfarë simptomash ka një qytetar, nëse ka simptoma resipratore, që mund të jetë grip, që mund të jetë omikron, ose delta. Veprimi i pare është izolimi, pra tenton të mos infektojë njerëzit e tjerë, qoftë edhe grip pse duhet t’i infektojë të tjerët. Ky është element ti parë, ndërsa i dyti, në fazat virale të tyre të treja këto lloje virusesh trajtohen në të njëjtën mënyrë. Që do të thotë, trajtojnë temperaturën nëse ka me paracetamol ose iburprofen, trajtojmë dhimbjet e trupit, kokës e me radhë dhe i japim kohën e vet trupit që të mundë sëmundjen virale, imunitetit të vetë trupit.

Nëse ndërlikohet këtu bëhet ndryshimi dhe kërkohet ndërhyrja mjekësore sepse deri në këtë moment, hapat janë pushim, regjim shtrati, paracetamol në rast nevoje, çajra të ngohta. Nëse komplikohet, sepse edhe gripi mund të komplikohet në pneumoni, atëherë kërkohet ndërhyrja e mjekut me regjimin medikamentoz që rekomandon mjeku për çdo rast specifik. Pra një rregull i përgjithshëm, ato 4-5 ditët e para nuk duhet të bësh asgjë më shumë sesa me një rrufë të zakonshme. Nëse nuk kalon, në mënyrë të rregullt siç kalon zakonisht, atëherë është momenti të kërkojmë ndihmën mjekësore” u shpreh Alimehmeti.

