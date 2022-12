Trajnerët van Gaal dhe Lionel Scaloni kanë kane zgjedhur titullaret me ne forme që qe kane hedhur ne fushe në fushë, me Argjentinën që luan me skemën 3-5-2, duke ndryshuar nga ndeshjet e kaluara. Di Maria përfundon në stol. Nga ana tjetër van Gaal luan me skemën 3-4-1-2. Skuadra fituese luan me Kroacinë në gjysmëfinale.

35′ / Holandë 0-1 Argjentinë. Nahuel Molina kalon në epërsi Argjentinën pas 35 minutave lojë. Asisti brilant i Messit bën që anësori i Albicelestes mos gabojë përballë Noppert, çka sjell golin e parë të duelit./m.j