Turqia e Siria mëngjesin e 6 shkurtit u goditën nga dy tërmete të njëpasnjëshme, ku për pasojë qindra njerëz humbën jetën, por dhe shumë të tjerë u nxorrën të gjallë nga rrënojat.

Së fundmi një video është ndarë në rrjetet sociale, ku shihet momenti teksa një foshnje nxirret e gjallë nga rrënojat.

Mësohet se ajo është gjendur në prehrin e së motrës e cila sakrifikoi veten për të shpëtuar foshnjën.

Foshnja u gjet nën rrënojat në fshatin Afrin, në veri të Aleppos, ndërsa video është publikuar nga Helmetat e Bardha njësitë e kërkim shpëtimit që po vijojnë punën për nxjerrjen e personave të mbijetuar nën rrënoja.

Her baby sister sacrificed herself… Incredible moments to save a baby alive who was in the lap of her sister.

The city of Jandiris in the countryside of Afrin, north of #Aleppo, at dawn on Monday, Feb 6, after the violent #earthquake that hit northwestern regions of #Syria. pic.twitter.com/awLgP6Jlsp

— The White Helmets (@SyriaCivilDef) February 11, 2023